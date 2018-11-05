吳謹言對戲淚先流 導演不給哭

秦嵐飾演的富察皇后（右）和魏瓔珞情深如姊妹。

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中國時報
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秦嵐、吳謹言及許凱等人主演的清宮劇《延禧攻略》紅遍兩岸三地，3人上周來台造勢，帶起一波宮鬥劇追星熱。受訪時談拍攝趣事，「富察皇后」秦嵐自曝當時嫌身材「太胖」，因此自我嚴格要求減重，方法就是不吃晚餐。吳謹言接拍前51公斤，為戲刻意瘦身的她，拍完戲剩44公斤，她笑稱其實是被「熱瘦」的！

《延禧攻略》開拍期正值炎熱季節，許凱日前還形容當時的橫店熱到「雞蛋丟地上都會熟」，妝一補就花了，後來索性不補妝了。吳謹言說，因為古裝戲服太厚，從一早入宮拍攝到晚上收工，實在是熱得受不了，她每天都得準備2至3件T恤換著穿。

劇中親如姊妹

秦嵐飾演的富察皇后對吳謹言飾演的魏瓔珞疼惜有加，感情親如姊妹，秦嵐回想一場兩人的對戲，當時鏡頭主要是在拍她，吳謹言在旁搭著念台詞，沒想到吳認真投入，連搭戲都哭了，讓鏡頭前的秦嵐看得很心疼。沒一會兒，導演對著吳謹言大喊：「妳先不要哭啊，要留到拍妳的時候！」

視覺海報解密

在《延禧攻略》視覺海報中，有一款頗具巧思，皇后、魏瓔珞、嫻妃到高貴妃，4位后妃的眼睛倒影著另一個面貌。皇后眼睛看見的是年輕時的「富察容音」，秦嵐對這設計的解讀表示，皇后內心最其實渴望的還是想要成為富察容音，就像她自己跳下角樓說的那段話，「從此我便不是皇后，只做富察容音。」

(中國時報)

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