友憶藍潔瑛愛乾淨不求金援

藍潔瑛有精神分裂症，就醫多年仍未能治癒。（資料照片）

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中國時報
報導

55歲香港女星藍潔瑛3日傳出家中暴斃，死因成謎。由於她後期常有異常行為，知情人士透露其實她患有精神分裂症，成天覺得有人想害她，已接受治療超過15年。雖不清楚造成藍潔瑛精神分裂的原因，但認為肯定是「某些事件」對她造成嚴重心理創傷。

至於「某些事件」，外界認為應與她自曝曾遭性侵有關。藍潔瑛起初抗拒承認患病這個事實，但兩度發作被送入醫院，加上服用藥物、定期複診，近年狀況已好轉。只是抗精神病藥物有副作用，易造成心臟問題，不知與她猝逝有無關聯。

另一位友人、最早發現藍潔瑛身亡並報警的雷姓女子「珍姐」，認為外界對藍誤會很深，昨出面描述真相。珍姐表示外界報導藍言行失神、家髒亂不堪、借錢度日都不是真的，「她很愛乾淨，從不向別人借錢，喜歡做垃圾分類，家中很乾淨整潔。」讚藍對人真誠、心地善良。

古天樂協助治喪

珍姐透露，兩人5年前在一間餐廳相識，後來珍姐會帶著藍潔瑛參加教會活動，逢年過節時還親自下廚送菜給藍，藍也對珍姐的孫子十分疼愛，雙方交情相當好，4月27日藍潔瑛55歲生日，珍姐買了蛋糕和教會的朋友一起幫她慶生，沒想到竟是藍潔瑛最後一次過生日。

藍潔瑛晚景淒涼，猝逝後不少人關心後事如何處理，常協助藝人度過難關的香港演藝人協會，主席古天樂表示他人正在海外拍戲，已請林家棟主動聯繫藍潔瑛的姊姊，但暫時還沒聯絡上，「會盡一切幫助藍潔瑛家人處理喪事，因為她是我們演藝圈一份子。」

(中國時報)

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