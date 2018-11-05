項婕如打片兼實習累出病

2018年11月05日 04:11 中國時報 徐桐炘 報導

項婕如（前）在《五個姊姊》和蔡凡熙兩小無猜。

19歲美少女項婕如以電影《有五個姊姊的我就註定要單身了啊》出道，身為女主角的她得勤跑校園活動，臉書上卻都在分享幼兒園實習經歷，因為她仍就讀於幼保科系，實習期間每天都得圍著孩子打轉。

項婕如透露第一次進幼兒園時，有個小男童和她對到眼，立刻衝去抱住她說：「哇！姊姊妳好漂亮喔！」她反問：「你是不是對每個人都這麼說呀？」未料男童竟然回：「每個人都說妳很漂亮呀！」她笑言當場被「撩」到小鹿亂撞。

看電影遇宋芸樺

她同時要兼顧宣傳和實習學分，曾因工作睡眠不足，又遇生理期、感冒發燒，隔天還得面對小朋友們，讓她直呼心力交瘁！她強調從事教育工作必須有高度專注力，雖然常有天使般的孩子給予安慰和鼓勵，但挑戰也不少，「小朋友也常常會給你製造『驚喜』，比如突然爭執吵起來，或者不小心弄受傷。」

10月底才因發燒就醫，項婕如表示最近壓力較大，「因為有太多事要做，又想把每一件事做好。」但日前實習下班後去看電影，恰好遇到同公司師姊宋芸樺，想起宋在她參加新人海選時提醒過：「有時候要放寬心，因為人不可能完美，我們不可能擅長每一件事，但如果能把一件事做到最好，那也就值得了。」她也決心重新調整心態面對學生演員的身分。《五個姊姊》16日上映。

(中國時報)