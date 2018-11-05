兩岸電視主持新人賽 台3將出征

2018年11月05日 04:11 中國時報 林淑娟 報導

主播蔡尚樺（左起）、DJ丹尼斯、許效舜、時際創意傳媒副總洪肇君、詹子晴、伊林娛樂創意活動經紀事業部副總王影華等人昨擔任評審。（盧禕祺攝）

莊凱傑表演單人脫口秀，還自備道具。（盧禕祺攝）

14號邱宇崑除了熱愛主持，正職是補教老師。（盧禕祺攝）

劉千嫚被譽為「小曲艾玲」。（盧禕祺攝）

由旺旺中時媒體集團時際創意傳媒與海峽衛視共同舉辦的「第十屆海峽兩岸電視主持新人大賽」，4日在莊敬高職的莊敬小巨蛋進行台灣賽區菁英賽，20位歷經激烈初選脫穎而出的主持新秀，再經決賽的過關斬將後，終於選出劉千嫚、邱宇崑、莊凱傑3位菁英，將代表台灣賽區前往福州與對岸的主持佼佼者同場競逐，爭取成為最亮眼的主持新星。

「第十屆海峽兩岸電視主持新人大賽」活動深耕10個年頭，成為兩岸共同關注的大型主持賽事，也尋找及培養了不少兩岸主持界新血。今年台灣賽區競爭激烈，全台近350位主持好手報名參賽，從初賽脫穎而出的20位參賽者，昨再接連面對「黃金90秒自我介紹」、「反應大考驗」兩大環節的舞台考驗，最後選出3位主持新秀以及3位備取選手。

劉千嫚台風獲讚賞

比賽過程中便以落落大方的台風，被評審大力讚賞的劉千嫚，今年27歲，她已有5年婚禮主持人經驗。她說自己非常喜歡看大型頒獎典禮，每次都從星光大道紅毯的第一秒看完完整6小時的重播，仔細觀看並學習主持人的臨場反應。由於正值結婚旺季，她透露原本差點無法參加決賽，後來臨時請同事幫忙，沒想到獲得好成績。她希望自己未來除了婚禮主持外，還能走得更深更廣，且有更多元的發展。

莊凱傑第2度參賽

24歲的莊凱傑有校園、尾牙主持經驗，目前經營自媒體，今年是他第二年參賽，去年也代表台灣賽區前往大陸比賽，對表演很有興趣的他，昨以單人脫口秀讓評審印象深刻，他表示今年可以去福州比賽非常開心，尤其還能帶兩個新朋友一起分享經驗更是難得。

25歲的邱宇崑是補教老師，在補習班教自然和數學，因為喜歡表演，經常接案主持校園活動，也常自我進修主持表演課，他希望未來有機會能朝電視主持發展。

黃金90秒展現才藝

昨天20位參賽者在「黃金90秒自我介紹」環節發揮創意及多元才藝，在評審面前留下深刻印象。他們當中不少人身懷絕技，有一人分飾多角的模仿秀，也融入超強口技及舞蹈，動感十足的自介脫口秀，還有人呈現專業新聞記者連線播報趣事的創意結合，另有人化身為購物平台銷售王，展現生動叫賣技術，還有參賽選手帶者文化傳承使命，竹板快書一打響，說唱的段子讓人驚豔，也有人結合對布袋戲偶的熱愛，上演默契十足的配音脫口秀，展現說學逗唱樣樣精通的全方位主持形象。

評審許效舜在頒獎時表示，評審最後主要是針對他們將代表台灣前往福州參賽的任務做討論，選出兼顧學識內涵、生命寬度與深度，最厲害的選手代表去競賽，其他沒有獲選的選手也別氣餒，主辦單位會有培訓計畫，明年依舊會是站在這舞台上的佼佼者。

(中國時報)