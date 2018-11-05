許效舜：善用台灣優勢展現風格

2018年11月05日 04:11 中國時報 林淑娟 報導

許效舜（右）擔任評審，不時親自示範，指點參賽者。左為時際創意傳媒副總洪肇君。（盧禕祺攝）

「第十屆海峽兩岸電視主持新人大賽」邀請到金鐘主持人許效舜、夜貓DJ丹尼斯、甜心主持詹子晴（丫頭）、人氣主播蔡尚樺及伊林娛樂創意活動經紀事業部副總王影華、時際創意傳媒副總洪肇君等人擔任評審，選出3位代表台灣賽區參賽的主持菁英。擔任評審的他們時而嚴厲、時而溫暖，給了這些主持新秀許多實用建議。

許效舜連續兩年擔任這項賽事評審，他說，今年看到不少去年參賽者捲土重來，他們已經具備十八般武藝，只是因為年紀、經驗加上在舞台上容易緊張，所以表現無法從容，相信他們經過不同的磨練撞擊後，之後應該有更厲害的表現。

由於最後脫穎而出的參賽者將前往福州與大陸各地的佼佼者同場角逐，許效舜表示，兩岸年輕人的生命養成元素不一樣，相較於大陸主持人可能都字正腔圓、學識淵博，很能表現出泱泱大國的風範與強大能量，來自台灣的選手可以善用我們的最大優勢，也就是台灣的多元、有趣、好玩、歡樂的元素。他認為個人風格很重要，未必要模仿，也許我們只是小白兔，但可以是活潑可愛的小白兔，一出場就讓人喜歡。他也認為這麼棒的比賽活動應該要繼續辦下去。

目前正在台大攻讀研究所的人氣主播蔡尚樺表示，自己5年前也是從參加華視主播大賽出來的，後來順勢擔任主播及主持人，她賽前便建議參賽者，其實很多比賽只要表現穩定從容，整體表現就會是好的，遇到小凸槌也不要慌。

丹尼斯則提供自己廣播主持經驗表示，當夜貓DJ是因為白天還可以做很多事情，藝人的演藝生命可能很短暫，所以要把握時間，他建議想成為DJ的人，要從每天至少聽10張唱片開始。他透露，很多人以為DJ做廣播節目都是即興，其實還是有事先準備稿子，不過對比電視主持人還要面對鏡頭，主持廣播已相對輕鬆，他會在錄音間擺個鏡子，讓自己看著鏡子笑，這是個讓主持變輕鬆滿好的Idea。

丫頭說，現在流行丑角，所以就算女生也不要害怕出糗，可以盡情發揮特色，讓大家喜歡你。她在與參賽者互動時也不忘提醒：「主持人要補滿空拍，如果不夠自嗨，加上空拍，現場會尷尬！」

伊林娛樂副總王影華認為，主持人有乾淨舒服的儀容很重要，身為主持人其實只是配角，不用太花稍，雖然也算是重要角色，但不能搶過舞台上任何一個人，所以裝扮應該素雅即可。

(中國時報)