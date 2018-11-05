優雅閃開！崔子格就愛man味

大陸OST女王崔子格來台拍時尚，穿CK CALVIN KLEIN展現天后氣勢，深藍色棒球外套1萬6990元，藍色條紋襯衫洋裝1萬3990元。（JOJ PHOTO攝）

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中國時報
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CK CALVIN KLEIN深藍色短版亮面外套，1萬5990元。（CK CALVIN KLEIN提供）
CK CALVIN KLEIN深藍色亮面短裙，8690元。（CK CALVIN KLEIN提供）
CK CALVIN KLEIN藍紅直條紋高領針織上衣，1萬2690元。（CK CALVIN KLEIN提供）
崔子格喜愛中性混搭，穿男款的CK CALVIN KLEIN帥氣不失性感，彩色條紋針織外套1萬7490元，深藍色側寬條紋長褲1萬2990元。（JOJ PHOTO攝）

「女生穿男裝是最性感的。」大陸OST（原聲帶）女王崔子格來台宣傳專輯《性／格》，受本報之邀穿簡約時尚代表品牌CK CALVIN KLEIN秋冬裝，她不僅穿女裝，還樂於穿男裝，她笑說：「這套是內心的我吧。發掘出我很嚮往的狀態，我內心希望是個男人，為何要是個女生！我是個很獨立的人，有獨立的想法，不喜歡依賴別人，這是我的生活態度。」

唱紅多部陸劇主題曲

崔子格唱紅了陸劇《那年花好月正圓》、《秦時麗人明月心》、《瑯琊榜》等人氣主題曲，由於歌曲多古典抒情，外界不免認為崔子格私下就是個優雅女神，拍攝前本報還真準備不少浪漫裙裝，甚至端出小碎花，但拍攝時發現她是愈帥愈夠味，她說：「這套挺男人的，我就將毛衣隨便扣一下，再加點性感的元素。」

其實崔子格與音樂人老公崔恕會互穿對方衣服，尤其她常砸重金買人氣潮牌，服裝顏色繽紛或有些崔恕愛的褲裙，都讓老公直讚：「這個好，這個適合我。」就直接拿去穿，等於是一人買兩人穿。但有時家中幫忙的阿姨洗衣完放錯衣櫃，崔子格笑說：「我就很生氣，他的衣服比較便宜。」

新專輯有抒情有電音

長期受邀為人氣陸劇演唱，崔子格認為原因是歌聲空靈、縹緲，很有畫面感、帶入感，相當很適合中國風，以至於有不少穿越劇邀約。但陸劇前置作業長，不少開拍前1年就確定音樂，甚至會拍前錄好到現場播放，讓這位OST女王反而無法開心追劇，她笑說，現在看戲都變得很技術性的，會想：「這個歌應該放在下一段啊！」這次《性／格》有抒情、電音等多樣呈現，也展現她OST外的多樣聲音變化。

(中國時報)

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