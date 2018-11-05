耍帥心機！是元介hen會混搭

2018年11月05日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

The North Face Snow系列吸濕排汗長袖上衣，2880元。（北面提供）

The North Face Repko男款防水透氣外套，1萬1880元。（北面提供）

The North Face Snow系列襯衫領設計羽絨外套，8380元。（北面提供）

是元介的私服走輕鬆路線，也常帶有運動元素，穿The North Face Fast Hike Seamless TNF黃色保暖長袖上衣3380元，搭配PRADA Linea Rossa黑色高領衫、螢光橘尼龍腰包。（JOJ PHOTO攝）

是元介近年以演員身分活躍於大小螢幕，日前再度投入中視電視電影《握三下，我愛你》拍攝，挑戰飾演已故導演董今狐。幾年前從拍商業片轉戰文藝、社會寫實劇種，他自稱已完全放下偶像包袱，還會幽默作勢讓粉絲不要為他尖叫，端出影迷眼中的「介老大」架勢。

縱使在螢幕前可以輕鬆為了角色變換樣貌，是元介坦言仍維持「愛漂亮」的習慣，會從細節下手為自己添購一些較有質感的物件，連手機用的無線充電器，都會特別網購國外設計師款式，想要別人在不經意注意時，有種「這個東西怎麼有點帥」的感覺，十足發揮耍帥小心機。

機能服飾結合時尚

勤跑健身房的他，自信滿滿地表示現在身材練得正好，還半開玩笑說自己穿衣零地雷，「連運動服都可以駕馭！」是元介私服多走輕鬆路線，且常帶有運動元素，帽子和運動鞋更是不可或缺的單品，隨著年齡增長也逐漸喜歡上顏色較亮的單品，點綴以暗色系為主的整體造型。

換上The North Face以機能為主打的服飾系列，是元介藉著混搭精品演繹時尚氛圍。撞色防水透氣衝鋒衣，搭配擁有編織細節的皮革後背包和帆布旅行袋，打造都會健行風；鮮黃色的無縫保暖衣，則搭配橘色腰包、高領衫，為造型增添摩登筆觸。而全新推出的Snow系列，亦注入潮流設計，在提供保暖功能性外，亦滿足日常實搭需求。

(中國時報)