安妮擔綱大使美腿形象

2018年11月05日 04:11 中國時報 吳娮翎 報導

劉美辰穿「名模纖體發熱褲」展現姣好身材。（伊林娛樂提供）

伊林娛樂觀察全球機能紡織市場的需求成長，針對女性市場研發展現完美體態的「名模纖體發熱褲」，並找來俄羅斯裔女星安妮擔綱形象大使，安妮精通俄、英、中、日文，既是主持人又出版食譜書，穿上「名模纖體發熱褲」，更展現其窈窕身材。

在俄羅斯也窈窕保暖

安妮搶先消費者體驗「名模纖體發熱褲」，她表示，對褲子的舒適和保暖度讚不絕口，在攝影棚內拍攝完形象照就說，要買3件送給遠在俄羅斯的姊姊 ，保暖過冬。安妮說，「穿上名模纖體發熱褲，很保暖，屁股變翹，腿跟曲線變長，也不用擔心肚子凸出來，很舒服又好看。」

「名模纖體發熱褲」採用高機能性材質，能包覆贅肉，減少鬆弛脂肪晃動，腰臀部位則是使用雙層加壓加寬編織設計，腰部以10公分超高腰加寬設計，撫平腹部囤積贅肉達到塑身效果，黃金提臀線有效拉緊臀部，包覆式的托臀上提織法，貼身不緊繃，臀部曲線自然上翹，打造性感美臀。雙腿部位運用不同的編織密度，結合高彈性壓力360度環繞設計，增加小腿支撐力，達到堅實大腿曲線、舒緩小腿疲勞不腫脹，還原肌膚舒適度。

YAHOO!奇摩獨家優惠

產品特別運用科技技術將對人體有益的遠紅外線元素融入布料，發熱效果能達到提升3到4度。伊林「名模纖體發熱褲」每件定價2280元，共推出3色，包括夜魅藍、銀耀灰、魔力黑；YAHOO!奇摩購物中心即日起獨家開賣，優惠價每件780元，相關銷售消息可鎖定伊林娛樂的臉書粉絲團。

(中國時報)