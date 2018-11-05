泰山×《傳說對決》加BUFF

「BUFF雙效能量飲料」深入各大電競賽事，11月3日進入最高潮的「傳說對決GCS職業聯賽夏季冠軍戰」，歷經夏季聯賽的每一場對決。（泰山提供）

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中國時報
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「泰山首開最多BUFF獎」得主ahq戰隊，由品牌經理陳秀鳳（左）代表頒發，ahq教練蔡正邦光榮受獎。（泰山提供）
近年來泰山屢推出眼睛一亮的創新產品，採用不同於以往的行銷宣傳手法，與消費者互動，創造市場新亮點。（泰山提供）

泰山「BUFF雙效能量飲料」自今年上市以來，成功將虛擬的增能寶物BUFF，化為實體能量飲料，成為玩家話題，更與知名電競遊戲《傳說對決》合作，讓能量飲料攻進遊戲世界。

泰山於11月3日「傳說對決GCS職業聯賽」中，頒出「泰山最多首開BUFF獎」獎金10萬元，肯定電競選手在賽事中的努力，透過實際行動，支持電競產業的發展。整個賽季戰績結束後，熱烈宣布由「ahq戰隊」獲得2018年最多首開BUFF獎，有BUFF助威，選手們如虎添翼，博得現場喝采。

「BUFF雙效能量飲料」深入各大電競賽事，歷經整個夏季聯賽的每場對決，有「泰山首開最多BUFF獎」植入到遊戲中，讓虛擬遊戲與實體產品創意串連。賽事中巧妙安排：戰隊在第一次吃到BUFF時，遊戲同步出現「First Buff」的慶賀畫面，讓選手們知道賽季中吃下最多「First Buff」的戰隊，可摘下10萬元的大獎，鼓勵選手們努力發揮。

泰山行銷副總雷松清表示，無論虛擬還是實體的「BUFF」，都是玩家增強能力的首選，不論是虛擬遊戲，還是熬夜趕報告、拼專案，或夜店狂歡的實體玩家，都能感受到自己就像開外掛無所不能。泰山一向積極預應市場變化，很早就在思考電競產業，如何與傳統飲料業合作，而「BUFF」是一件創新的代表作，讓品牌結合遊戲畫面無所不在。此外，飲料也添加含花青素的黑醋栗萃取物在產品裡，成為差異化特色，滿足消費者需求。

近兩年來泰山屢屢推出令人眼睛一亮的創新產品，採用不同以往的行銷宣傳手法，與消費者積極互動，突破傳統框架，創造市場機會新亮點。

(中國時報)

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