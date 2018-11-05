PEUGEOT TRAVELLER領航家 舒適無極限

2018年11月05日 04:11 中國時報 陳大任 報導

平底式多功能方向盤附換檔撥片，戰鬥感十足。（陳大任攝）

懸浮式中控台簡約，轉盤造型棑檔附手排模式。（陳大任攝）

助手席前方上下各有一置物空間，附12V充電。（陳大任攝）

CIELO全景式玻璃車頂附遮陽簾，具極佳採光。（陳大任攝）

吸頂式空調系統在後排座椅上方有6個出風口。（陳大任攝）

旗艦版法國Claudia皮椅具4段可調附摺疊功能。（陳大任攝）

旗艦版後座為無段滑軌設計，空間運用更彈性。（陳大任攝）

尾門附後窗可獨立開啟，方便取放物品。（陳大任攝）

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國內旅遊風起，原本商務接駁為主的大型MPV也因著家用需求而擴大熱銷，市場聚焦在7、8、9人座車款，寬體的車室裡，只要滑移、摺疊或拆解座椅，還可提供更加多元的載物機能，寶嘉聯合PEUGEOT TRAVELLER領航家車系，不但有4.9m、5.3m兩種長度，還有尊爵、旗艦、旗艦+等多種選擇。

後面兩排座椅 可摺疊可拆下

寶嘉聯合表示，大型MPV市場一度受觀光旅遊業興起而熱銷，5.3m的車型雖然容量大，但都會停車較不方便，反而讓4.3m車型銷量即起直追，同時也開發了家用市場，全家環島旅遊的行李量都裝得下。比較不同的是，尊爵版後座為可拆式，旗艦版則為滑軌式，優點是簡單的動作就能迅速調整座椅配置。

本報已於今年3月試駕過旗艦版，當時對車身外觀留下深刻印象，尤其車頭造型和同級車略微向前低斜的傳統車頭造型很不同，看起來更像是張著大口的獅子而顯得霸氣。

坐進TRAVELLER領航家更可感受車內的寬敞舒適，前座不但具備電動調整，還有按摩功能，中央迷你走道直通第一、二排，而第二排與第三排都是獨立座椅設定，且每張都可以摺疊、滑動甚至拆下，如此一來，車內空間就有更多變化。

空調設車頂 側窗附遮陽簾

旗艦版車型還標配「後座兒童觀察後視鏡」，讓駕駛在行車旅途中，也能輕易地觀察、協助後座乘客的各項需求。而在第二排座椅前方，亦標配有飛航式摺疊餐桌板，方便乘客放置簡單的餐點與水果，可以更輕鬆地享受旅途時光。

最富巧思的是車頂設計，車廠將空調擺在中央並附加閱讀照明功能，坐上TRAVELLER領航家的感覺和坐飛機很相似，大面積的玻璃車頂一分為二成為兩塊長條型天窗，並配置獨立遮陽簾，更貼心的是，側窗也附有手動遮陽簾，讓左右乘客可享有不同乘坐感與視野時，也提供了一定的隱私。

也許有些人會覺得開MPV很枯燥，但開TRAVELLER領航家的感受很不同，它搭載2.0L BlueHDi渦輪增壓柴油引擎與EAT6多模式6速手自排變速系統，結合F1換檔撥片、前後8點式駐車雷達，及同級唯一全車系搭載BSM盲點偵測警示、雙區恆溫與後座空調，讓每趟旅程皆為優雅、頂級且舒適的絕佳體驗。

(中國時報)