老司機出任務－郭彥甫透露保母車載滿八卦

2018年11月05日 04:11 中國時報 陳大任 報導

因製作穿搭示範專題，本報時尚組經常邀藝人、名模進棚拍攝，這次「老司機出任務」試駕PEUGEOT TRAVELLER扮保母車司機，有機會載到已成功轉型為畫家的郭彥甫，我問他，保母車司機最重要的是什麼？「當然是保密啊，車上有太多八卦」，但這回他說的，記者都會如實寫在這篇報導裡。

郭彥甫說，路途中除了言談八卦，也會在車上開會、唱歌、打牌、補眠，還有許多表演前準備工作要進行，藝人們舞台後、鏡頭外的生活樣貌，全都曝露在司機眼前，大多數藝人其實不會特別跟保母車司機互動。

那好的保母車司機有什麼條件？郭彥甫說，「守口如瓶」最重要。另外，熟門熟路、精神飽滿是他最在意的，有些司機會閃車陣、鑽小巷，節省很多時間，開車時能否全神貫注，更是全車乘員生命安全的保障。

其實大多時候，保母車是「排場」性質的，郭彥甫坐過加長型勞斯萊斯，也坐過有KTV小包廂的小巴。但外景拍戲、做行腳節目時選用的車輛反而不會很大，不僅載人還要載器材，最重要的是能上山下海，坐起來反而不舒適。

郭彥甫聊到自己的用車觀，他認為買車的目的是縮短交通時間和距離，安全和舒適最重要，「所以不用買法拉利，法拉利一點都不好坐，而且在車內是看不到法拉利的」，乘客要的是舒適，不是華麗。下車前，他環視這次試駕的車說，「這台還可以載畫。」

(中國時報)