老司機出任務－郭彥甫透露保母車載滿八卦

郭彥甫試乘PEUGEOT TRAVELLER領航家尊爵版。（王英豪攝）

友善列印
中國時報
報導

因製作穿搭示範專題，本報時尚組經常邀藝人、名模進棚拍攝，這次「老司機出任務」試駕PEUGEOT TRAVELLER扮保母車司機，有機會載到已成功轉型為畫家的郭彥甫，我問他，保母車司機最重要的是什麼？「當然是保密啊，車上有太多八卦」，但這回他說的，記者都會如實寫在這篇報導裡。

郭彥甫說，路途中除了言談八卦，也會在車上開會、唱歌、打牌、補眠，還有許多表演前準備工作要進行，藝人們舞台後、鏡頭外的生活樣貌，全都曝露在司機眼前，大多數藝人其實不會特別跟保母車司機互動。

那好的保母車司機有什麼條件？郭彥甫說，「守口如瓶」最重要。另外，熟門熟路、精神飽滿是他最在意的，有些司機會閃車陣、鑽小巷，節省很多時間，開車時能否全神貫注，更是全車乘員生命安全的保障。

其實大多時候，保母車是「排場」性質的，郭彥甫坐過加長型勞斯萊斯，也坐過有KTV小包廂的小巴。但外景拍戲、做行腳節目時選用的車輛反而不會很大，不僅載人還要載器材，最重要的是能上山下海，坐起來反而不舒適。

郭彥甫聊到自己的用車觀，他認為買車的目的是縮短交通時間和距離，安全和舒適最重要，「所以不用買法拉利，法拉利一點都不好坐，而且在車內是看不到法拉利的」，乘客要的是舒適，不是華麗。下車前，他環視這次試駕的車說，「這台還可以載畫。」

(中國時報)

PEUGEOT TRAVELLER領航家 舒適無… 國產SUV 安全配備更齊全

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。