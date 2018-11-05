國產SUV 安全配備更齊全

2019年式Honda CR-V將全面標配Honda SENSING，售價103萬元起。（鄧博仁攝）

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中國時報
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NISSAN KICKS時尚版預售價72.5萬元起，圖為智行旗艦版，預售價80.5萬元。（陳大任攝）

SUV運動休旅車正夯，去年更一舉突破30％市占率，業者預估2020年將成長到35％。Honda Taiwan、裕隆日產先後推出最新國產SUV，2019年式Honda CR-V將全面標配Honda SENSING智慧安全主被動防護系統；NISSAN KICKS不僅為市場全新面孔，更搭載NISSAN INTELLIGENT MOBILITY全方位智行科技。

Honda Taiwan依據保險發展中心統計資料表示，由於Honda SENSING及各項主、被動安全配備導入，使搭載車款的車體險損失頻率大幅低於整體自小客車市場，減幅達68％。2019年式CR-V將全面標配Honda SENSING及6SRS輔助氣囊，提供車主最高達23項主被動安全防護。

NISSAN KICKS搭載NISSAN INTELLIGENT MOBILITY全方位智行科技，包括3A（AEB/ATC/ARC）主動全時防護系統、MOD移動物體偵測系統、FCW前方碰撞預警系統、BSW盲點警示系統、RCTA後方車側警示系統、LDW車道偏離警示系統、AVM 360度環景影像監控、IEB防追撞緊急煞車系統、P-IEB行人防追撞緊急煞車系統等安全配備。

(中國時報)

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