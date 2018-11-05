2018年11月05日 04:10 中國時報 瑞臻

帶著蕭瑟，帶著感傷，帶著孤寂；秋，已悄悄的降臨人間！

午餐過後，信步的往女兒學校的方向前進。秋日的街頭冷冷清清，加上細微的秋雨，更增添那麼一份惆悵感；正在感傷這個季節時，目光被那一顆顆小巧可愛的紅燈籠吸引著，一整排濃綠的樹叢中，樹頂上點綴著滿滿的小燈籠，遠遠望去，為灰色調的街景，增添上許多鮮豔的燈光。那紅色的小燈籠猶如神奇的小精靈，精神飽滿的站在樹梢上，努力為這個季節，閃耀出繽紛的彩燈。然而，更令人驚奇的是，在成為小燈籠前，它們可曾經是那一簇簇黃澄澄的星星，爭相在空中閃耀著。在陽光下，這些星星們，不斷的閃亮著金黃色的光芒，讓人們的目光無法從它們的身上移開；雨後的地面，鋪滿了劃入人間的流星，輕輕地踩在這些流星所鋪成的黃色羊絨地毯上，如同典雅高貴的名流，輕盈舒適的享受這屬於我的片刻。

改變這街景的主角就是台灣欒樹，在植物名實圖考一書中這樣形容欒樹：「絳霞燭天，丹擷照岫，先於霜葉，可增秋譜。」原來，台灣欒樹隨著季節，有著不同的顏色變化，因此又有一個可愛的別稱：「四色樹」。在春天，枝頭萌發出嫩綠的葉子，充滿了生氣；夏季轉為濃厚的深綠，為人們提供遮陰避暑的好所在；到了秋天，就是屬於它的表演場了，先在枝頭築起一波波的黃色花海，迎風搖曳，預告著秋季的華麗舞台秀即將登場；隨著時序的轉換，由一顆顆紅色的小燈籠接力，將平淡的街景，點綴了秋天的光譜。

要感受秋的氣息，不一定要到祕境享受落羽松的獨特，也不一定要出國欣賞楓樹的火紅，只要在台北的街頭，隨處都可以看到台灣欒樹秋日時的姿態。它就靜靜地矗立在街邊，或是隱身在公園中，雖然性格低調，卻掩蓋不了它的亮眼。當我們漫步在台北街頭時，放下手機，抬起頭，就會發現秋天隨時出現在你我的身旁，隨時給你我不一樣的驚艷。這一株株的欒樹，讓忙碌的心情，跟隨著黃色花海蕩漾到空中；讓寂寞的心情，跟隨著紅紅的小燈籠逐漸活絡起來。原來，秋天的美，可以這麼隨時，這麼貼身！

(中國時報)