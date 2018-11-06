選情告急！小野挺邁 柯向綠靠攏

2018年11月06日 04:11 中國時報 崔慈悌 、 吳堂靖 、 林宏聰 ／綜合報導 ／綜合報導

依最近民調顯示，國民黨台北市長候選人丁守中與台北市長柯文哲的支持度，幾乎打成平手，柯P選情告急！柯文哲競選總幹事小野昨以影片表態力挺綠營高雄市長候選人陳其邁，加上民進黨台北市長候選人姚文智亦喊出「先救高雄」，在11月24日投票前關鍵時刻，「柯、綠」是否又合？備受關注。

民進黨先救高雄 疑棄姚保柯

國民黨高雄市長候選人韓國瑜掀起「韓流」，不僅威脅到陳其邁，也拉抬丁守中氣勢。聯合報在11月1日公布台北市長選情民調，丁守中以3成5支持率進逼柯文哲的3成8，兩人差距縮小為3個百分點，選情陷入膠著，姚文智支持度則維持8％。

台灣競爭力論壇昨亦公布，柯文哲支持率36.6％、丁守中為34.3％，雙方差距已縮小在誤差範圍內，可說戰成平手，由於藍軍陸續歸隊，丁守中逆轉勝機率大增。

柯陣營釋善意 小野公開表態

為避免台北市「變藍天」，民進黨「棄姚保柯」傳言不斷，姚文智4日台北市長辯論會中，批判對象不是柯P，反而是韓國瑜。加上姚日前未回應雙北何時同台造勢，反而要民進黨內「先救高雄」，都讓外界質疑綠營已開始操作棄保。

陳其邁昨發表競選影片，找來小野加持，小野暢談2分鐘，大讚陳其邁「古意」，表明「我是挺其邁的」。小野說，在國民黨執政時期，高雄給人的印象是文化沙漠，在民進黨執政後，透過《痞子英雄》、《血觀音》等影視文化發展，奪回一部份高雄的話語權，他自己也感受到這幾年台灣電視電影文化最大的改變，就是南方的聲音出現了。

小野表示，他非常相信陳其邁的能力、作為醫生訓練的背景，相信陳其邁可以延續前面幾任市長所做的翻轉。

支持度拉警報 爭取綠營選票

儘管對小野的動作，柯辦隨即發表聲明，強調這是「出於個人立場的行為」予以尊重，不過小野身為柯P競選總幹事，卻選在姚文智「先救高雄」的說法之後，公開表態挺陳其邁，顯示在選情告急後，柯陣營已向綠營釋出善意，期盼爭取更多綠色的選票。

但外界質疑，小野公開挺陳其邁，恐會讓「韓粉」攻擊柯文哲，破壞韓柯兩人關係，小野則說「不知道耶，沒有想過」，但也表明，除影片外，不會幫陳站台。

(中國時報)