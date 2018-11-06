未來15年 逾900兆進口商機！習近平降低關稅 擴大市場開放

首屆「中國國際進口博覽會」昨在上海登場。大陸國家主席習近平昨宣示開放大陸市場的相關政策舉措，被外界解讀成是為反制川普政府的貿易保護主義。（法新社）

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中國時報
／綜合報導
習近平進博會開放政策重點

2018年首屆「中國國際進口博覽會」（進博會）昨日在上海登場，為進一步宣示開放市場決心，大陸國家主席習近平當場祭出多項政策牛肉。除進一步降低關稅，也將在教育、醫療等領域持續放寬市場准入，預計未來15年，大陸進口商品和服務將分別超過30兆美元和10兆美元。

習提四個始終 抗美保護主義
陸降關稅擴進口 放寬市場准入

此外，習近平還將增設上海自貿試驗區的新片區、在上海證券交易所設立科創板並試點註冊制、支援長江三角洲區域一體化發展並上升為國家戰略。

反擊美貿易保護主義

值得一提的是，習近平昨日在進博會發表主旨演講，逾30分鐘演講，除強調大陸擴大市場的開放決心不變，習也提出一系列具體開放政策。在陸美貿易戰大幅升溫的當下，習近平「開大門」的做法，並堅定維護世貿組織規則，捍衛多邊貿易體制，被外界解讀為是為反擊美國川普政府的貿易保護主義政策。

為進一步擴大開放，習近平表示大陸將在以下幾方面加大推進力度。第一，激發進口潛力。第二，持續放寬市場准入。第三，營造國際一流營商環境。第四，打造對外開放新高地。第五，推動多邊和雙邊合作深入發展。

將放寬外資股比限制

在激發進口潛力上，習近平除明確表明，大陸將進一步降低關稅，提升通關便利化水準，還強調，在外國投資者關注、國內市場缺口較大的教育、醫療等領域將放寬外資股比限制；預計未來15年，大陸進口商品和服務將分別超過30兆美元（約合新台幣逾900兆元）和10兆美元（約合新台幣逾300兆）。

懲處侵犯智財權行為

此外，習近平也稱，將加快出台外商投資法規，對在大陸境內註冊的各類企業一視同仁、平等對待，也將保護外資企業合法權益，依法懲處侵犯外商智慧財產權行為、並加快探索建設大陸特色自由貿易港進程。

習近平還當場發布三大措施；包括將增設上海自由貿易試驗區的新片區、在上海證券交易所設立科創板並試點註冊制，完善資本市場基礎制度，以及支援長江三角洲區域一體化發展並上升為國家戰略。同「一帶一路」、京津冀協同、長江經濟帶、粵港澳大灣區相互配合，完善改革開放空間布局。

(中國時報)

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