林右昌、林智堅參訪 肯定林佳龍！3林市長合體 花博人氣鼎沸

2018年11月06日 04:11 中國時報 陳淑娥 ／台中報導 ／台中報導

台中花博開幕第三天雖不是假日，但后里馬場園區花舞館仍湧入大批參觀遊客。（陳淑娥攝）

基隆市長林右昌、新竹市長林智堅5日率市府團隊參訪台中花博，台中市長林佳龍盡地主之誼熱情作陪；林智堅表示，台中花博讓人看到全世界的精彩，1天或1次都看不夠，「3林」在24日後一定會再合體，一起造訪台中花博。

盛讚 看見世界的精彩

林佳龍表示，3位市長都姓林，2人都是第一屆的市長，同屬一樣的世代，現在也正面對競選連任，大家都非常重視城市發展的會議展覽舉辦及競賽表演活動，要全力打造盛會城市，透過花博進行城市交流。

林佳龍說，基隆市與新竹市不僅簽署台中宣言，台中也推出縣市周活動，優惠市民參觀花博；「3林」一下就合體，「就像今天的天氣帶來一股暖流！」

膽大心細 秀出軟實力

林佳龍指出，林右昌辦過基隆城市產業博覽會並造成轟動，展現基隆的硬基礎與軟實力，林智堅也辦過「新竹300博覽會」，讓大家印象深刻；現在輪到台中舉辦花博，一定要創新與突破，花博不止是花海，而是將綠色生產、自然生態與人文生活融合，期待大家看見台灣的隱形冠軍，讓軟實力透過花博呈現。

林右昌表示，花博不止是台灣之光，也是台中之光，許多民眾湧入參觀，相信大家對成果感到光榮與驕傲。他也誇林佳龍是位會做事的市長，在短短時間內完成不可能的任務，實在是「心細、膽大」，非常具有國際格局，並建議遊客在台中應多停留幾天仔細參觀。

天暖人暖 定會再同遊

林智堅說，南下參觀花博，沿路看見台中的建設、進步及改變，真的非常感動；由於自己喜歡建築及設計，更喜歡美學及花卉為環境帶來的影響，在進入花舞館後看見台灣的軟實力，也看見台中市政府團隊的用心與努力，盛讚相當不易。

林智堅也強調，這場博覽會是跨界合作的成果，只要來到花博就可以看見世界的精彩；未來他們「3林」24日後一定還會再合體，再次造訪花博。

林佳龍說，選舉期間兩位林市長在忙碌之餘到台中看花博，台中市與各城市間的城市交流頻繁，若能藉此機會呈現台中的市政建設，是台中期待的事，就是透過花博讓大家看到台中的進步。

(中國時報)