林佳龍強調跨黨派 「美好不因選舉打折扣」！花博只優化不破壞 永續發展

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中國時報
／台中報導

台中花博開幕以來，天天都有中央及各縣市首長參訪，是否意味台中市扮演綠營領頭羊衝選戰？台中市長林佳龍表示，台中花博必須是台灣所有人的花博，絕對不是任何一人或一黨，希望不同黨派、各縣市一起參觀，讓花博成為台灣人的驕傲。

基隆市長林右昌、新竹市長林智堅在林佳龍陪同下，來到后里馬場園區，走訪以蘭花為主題的「花舞館」，許多遊客看到「3位林市長」同時亮相，開心打招呼並合影留念，林佳龍更短暫化身解說員，令在場民眾能更進一步認識花博。

林佳龍強調，一開始自己就把花博及選舉分開，台中花博必須是台灣所有人的花博，絕對不是任何一人或一黨的花博，台中宣言的簽署也是跨黨派，縣市周也是跨縣市，期待台灣的美好不要因選舉打了折扣，歡迎不同黨派及各縣市一起參觀，讓台中花博成為台灣人的驕傲。

林佳龍表示，「只優化、不破壞」是台中花博的原則，希望花博能夠透過花帶動生產、生態與生活的改變。每個展館都設定後花博時期用途，有些展館是現地保存利用，不會有任何的浪費，建材等也都考慮到永續發展的理念。

位於后里馬場園區的「花舞館」，以花朵概念發想，兩棟圓形構築結合鑲嵌構成一個8字迴圈形，並巧妙區分為大小兩個圓形展覽空間。

小圓「蘭花館」本身是溫室建築，規畫為長期蘭花展，訴說台灣蘭花產業的發展史；大圓「競賽館」將打造花藝殿堂，舉辦不同主題的花藝競賽，邀請國內外花藝大師展現高超花藝技巧與國產花卉之美。

(中國時報)

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