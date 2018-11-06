侯盧韓願景 全力拚經濟

2018年11月06日 04:11 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

年底九合一選舉邁入倒數階段，國民黨新北、台中、高雄市長候選人侯友宜、盧秀燕、韓國瑜選情看漲，民調皆領先對手，3人5日接受中天電視政論節目專訪，不約而同提出招商引資拚經濟方案，甚至喊出北中南串聯外銷農產品，讓北漂青年能夠回家鄉。3人強調，在最有限資源下，不打口水戰，透過提出施政願景爭取選民支持，這次選舉也展現國民黨改革及世代交替決心。

根據《旺旺中時媒體集團》最新民調顯示，韓國瑜看好度首度超過民進黨高雄市長候選人陳其邁，韓國瑜表示，過去鄰近縣市的人都到高雄工作，但現在因高雄經濟衰退，民眾被迫北漂，導致年輕人與家人分隔兩地，北漂議題發酵也代表高雄人民覺醒。

侯友宜聲勢持續上漲，民調大幅領先對手蘇貞昌，他卻一點不敢大意，侯友宜說，民調當參考，反而民調越高越害怕，不斷向支持者鼓吹欠缺催票、拉票、投票；侯話鋒一轉酸蘇貞昌，新北市要拚的目標跟15年前老縣長時代不同，像是三環三線、國民運動中心等建設，這些都是以前沒有的。

侯友宜指出，新北市老舊房子有67.6萬棟，防災型的需要盡快都更，並以捷運到哪，都更就做到哪為目標；振興經濟部分，隨著都市計劃及捷運建設推動，未來要加強招商力道，讓國際商到新北投資，最優先要做的就是影視產業園區、雲端的數位內容及AI，搭配正在做的電競、電商，帶動整體經濟發展。

盧秀燕則痛批民進黨中央到地方完全執政，經濟卻搞得民不聊生，尤其是台中市情況最嚴峻，去年台中平均薪資3萬771元，位居六都之末，現任市長跑去跟德國人簽1000億契約，聽起來很嚇人，卻被媒體踢爆假買賣。盧秀燕提出「台中富市三」計畫，包括前店、後場、自由港計畫，要幫台中加強招商。

年底選舉民進黨受到中央執政包袱影響，氣勢重挫，外界認為是國民黨改革及世代交替契機，盧秀燕表示，3個人的出現代表國民黨相當程度改革，若照以前思維邏輯，根本不可能代表藍營出征；侯友宜則強調，選戰從頭到尾都用正向力量選舉，不打口水戰，不惡意批評對手，用政見去獲得選民認同，顯現民主價值與精神。

(中國時報)