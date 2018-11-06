誰騙神明流彈波及 蘇稱「天不從人願」

2018年11月06日 04:11 中國時報 葉德正 、 林宏聰 ／綜合報導 ／綜合報導

總統府祕書長陳菊為民進黨高雄市長候選人陳其邁站台時痛罵對手韓國瑜「連神明都敢騙」，此話一出，讓同台的民進黨新北市長候選人蘇貞昌立場尷尬；藍營議員候選人直指，陳菊身為蘇競總主委卻自打嘴巴，擺明是棄蘇貞昌保陳其邁；不過，蘇貞昌強調他和韓國瑜不一樣，他是天不從人願，已向神明報告並向市民道歉。

陳菊與蘇貞昌4日南下高雄為陳其邁站台，陳菊抨擊這次選舉假消息滿天飛，網路上甚至有假的三鳳宮籤詩流傳，怒批國民黨高雄市長候選人韓國瑜陣營「連神明都敢騙」。

此話一出，引發網友熱議，直言「連神明都敢騙的就站你旁邊（指蘇貞昌）」、「花媽真的急了」、「黨內互打不用錢」。

國民黨新北市議員候選人葉元之大酸，花媽身為資深政治人物，不可能犯這種錯，推測可能是民進黨內鬥檯面化，蘇貞昌組會做事連線獨漏姚文智，花媽擺明要給蘇難看，也可能是民進黨雙重標準，自己的人可以騙神明，別人沒做的事就硬要冠上一頂帽子，「陳其邁不也是貪汙犯之子？」

國民黨新北市議員候選人江怡臻則說，陳菊想救高雄選情，不惜犧牲蘇貞昌，可見民進黨2018戰況已經岌岌可危，民眾對民進黨的厭惡，已外溢到民進黨提名的市長和議員候選人；國民黨新北市議員候選人廖先翔表示，民進黨雙重標準，選民應該用投票表達自己的聲音。

蘇貞昌5日受訪時指出，他與韓國瑜「完全不一樣」，韓陣營做假籤詩，真的是騙神明，他在保安宮前面對群眾演講心願，後來沒有達成，是「天不從人願」，當時也有特別到神明面前報告，也向新北市民道歉。

蘇貞昌更說，扛起這重擔時，他知道會被冷嘲熱諷，但他真的不敢騙神明，也不敢騙市民，他就是一路走來被檢驗，有些事情他沒有做到，也真心誠意的道歉，希望市民給他指教。

(中國時報)