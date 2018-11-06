合體造勢多方考量 國民黨別呷緊弄破碗

2018年11月06日 04:11 中國時報 王正寧

「韓流」席捲全台，儼然成為國民黨頭號助選員！但在此時，卻傳出原訂11日與國民黨台北市長候選人丁守中合體造勢生變。韓國瑜陣營有其選票拉扯與選戰策略考量，黨中央應該給候選人更大的空間，否則「呷緊弄破碗」，反傷了自家選情。

韓國瑜全省走透透，一路北上卻不進台北城。據悉，黨中央先前除下令韓國瑜不得與台北市長柯文哲同台外，還發公文到高雄市黨部，要求韓國瑜與六都候選人11日一同到凱道造勢，在未得到其他五都候選人同意前，黨主席吳敦義就搶先公布此一「利多」。

面對形勢一片大好，黨內也喊出世代交替，呼籲黨內天王退位，讓青壯派出頭天，作為選戰最後催票手段。在選戰進入最後關頭，形同提前對吳敦義等大老的「逼宮」，也讓黨內選後的內鬥提前引爆，甚至因此牽動選情，備受關注。

身為候選人，韓國瑜有自己的場要打拚，也自己有勝利方程式，誰有票、誰幫得上忙、誰是票房毒藥？他比任何人都清楚，也最懂得如何「趨吉避凶」，即便是黨中央，也應該給候選人更大的「自由發揮」空間。況且，韓國瑜自稱是「禿雞」跟著大家跑，有票的地方就去，有票的人就爭取。

黨中央身負選戰成敗責任，自然很難在這場激烈的選戰中作壁上觀，尤其近來多家媒體的民調都顯示，六都之前領先的幅度都拉大，而落後的台北與台南差距都縮小，甚至呈現五五波，因此自然會把腦筋動藍軍票房「萬靈丹」的身上，希望多贏一席是一席。但如果只是一味以黨中央的角度來思考，只怕反誤了卿卿性命。

(中國時報)