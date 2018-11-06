被柯打臉？ 韓笑稱不受傷害

2018年11月06日 04:11 中國時報 林宏聰 、 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

民進黨姚文智出席辯論會，誤比出4號柯文哲，另柯的競選總幹事小野替民進黨陳其邁拍片。柯文哲5日被媒體追問，笑稱大家都已經「起肖」了，露出招牌表情又膝蓋一縮，幾乎淹沒在麥克風裡。（方濬哲攝）

國民黨高雄市長候選人韓國瑜4日以參加空汙遊行為由，宣布11日不會出席6都合體造勢，等於向柯文哲釋出善意，不料，柯陣營總幹事小野5日立即表態挺民進黨陳其邁，形同柯P打臉韓國瑜，但韓笑稱不會這樣想，「選舉老貼標籤沒意思」。陳其邁、韓國瑜電視辯論也將在19日登場！

陳韓電視辯論 19日登場

看準韓國瑜外溢效應，國民黨中央原規畫11日在台北市舉辦6都候選人合體造勢，拉抬台北市長候選人丁守中聲勢，在尚未定案時即對外放出消息，並積極與韓國瑜陣營敲行程，不過，一直未獲韓國瑜肯定答覆。

事實上，韓國瑜在台北農產總經理任內，頗受台北市長柯文哲賞識，柯甚至一度想延攬他擔任市府顧問；韓一方面念及老長官情誼，加上韓粉與柯粉高度重疊，怕北上合體反而自傷高雄選情，但另一方面丁守中是黨內提名同志，確實陷入兩難。

「我心中自有一把尺！」經過長考，韓國瑜4日對外表示，11日高雄將舉辦反空汙大遊行，這是高雄人的大事，他一定會參加；換句話說，下午1點才集結的遊行，結束後，他絕對來不及北上，等同宣布缺席6都合體。

柯稱尊重小野 與韓友好

韓國瑜不出席6都合體，無疑是向有「知遇之恩」的柯文哲釋出善意，展現人情義理一面；不料，昨天上午對手陳其邁陣營就發布1段影片，由柯文哲競選團隊總幹事小野現身「挺其邁」，指高雄的轉捩點需要實在做事、而不是太過夢想的言語。

小野雖說不知影片打上「柯文哲競選總幹事」頭銜，但陳其邁強調，10月下旬影片拍完有給小野看；外界質疑柯P為求白綠合作，打臉釋出善意的韓國瑜，柯則澄清尊重小野個人立場，並感嘆「我跟韓國瑜以前還不錯，別選到人情世故都沒了」。

韓籲勿貼標籤 光明選舉

「我完全不會這樣想！」韓國瑜說，先前柯P的副市長林欽榮也表態支持陳其邁，這個民主時代，要身在曹營、漢營、藍綠陣營都沒有關係，而且柯也說這是小野的個人立場，如果選舉老是替每個人貼標籤，很沒意思。

至於是否懷疑對手陣營早就準備好影片，刻意選他宣布不去合體造勢隔天發布，韓國瑜表示，寧可不要往這方面想，不過就算對方真的政治操作也沒問題，「這是場光明磊落的選舉，我心裡一點都不會受到傷害！」

(中國時報)