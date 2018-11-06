真心換絕情 柯韓粉心頭亂紛紛

2018年11月06日 04:11 中國時報 郭建伸

韓國瑜、柯文哲的鐵粉認為韓、柯之所以迷人，就在於他們狂狷不羈，兩方粉絲最大公約數則是賭爛政黨惡鬥，而「韓總」深知這一點，前一天才寧可對不起丁丁同志，不參加雙11的北市大會師，誰知，隔天換來的，竟是柯競選總幹事小野力挺陳其邁影片，雖然真心換絕情卻也高下立判。重疊率極高的柯粉、韓粉，或也能從中認清，誰重情重義！

柯文哲最初是以素人參政，並沒有加入任何政黨，即使是在民進黨全力輔選下才當選，上任後的內閣團隊也是「藍綠平衡」。民進黨在今年5月底定台北市長提名人選後，柯、綠勢力雖涇渭分明，但柯也沒能完全吃下國民黨選票。

韓國瑜參政之初就是披國民黨戰袍，下高雄時更是先擔任市黨部主委，是正港的藍軍出身。韓在北農總經理任期與柯文哲密切合作，兩人也從此建立好交情；面對韓聲勢大好，柯也稱還好跟韓不是對手。

雖然這兩位狂人是完全不同背景，但兩邊粉絲卻時常將柯、韓歸為「同路人」、「自己人」，甚至不少人是同時崇拜柯、韓；「北柯南韓」現象深植粉絲心中，以致於當小野對韓國瑜對手遞出橄欖枝時，粉絲們的心，碎落一地。

韓粉會認為，柯的總幹事怎麼現在會稱讚韓總的對手，這樣到底該聽誰的？況且這招還貌似對陳其邁有正面效果！柯粉則擔憂，若韓流魅力不再導向對柯有利的風向，反而流向國民黨提名的丁守中，那柯在膠著的北市選情恐會敗北。

小野力挺陳其邁確實如冷鋒過境，把原有態勢吹得有點亂，也讓選民心慌慌。但離投票還有18天，是否真的對陳其邁有利、損及韓國瑜跟柯文哲，還待24日開票時見真章！

(中國時報)