瑜主打返鄉就業 邁捍衛高雄價值

民進黨近來在網路發起「We Care」活動，號召素人守護高雄價值，企圖喚回流失的年輕選票。（擷取「We Care高雄」臉書）

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中國時報
／高雄報導
公開挺韓國瑜的民進黨員潘金英召開「北漂媽媽的心聲、幫助我的孩子回家鄉就業」記者會，吸引不少父母與會。（李義攝）

北漂媽媽力挺北漂兒女返鄉投票韓國瑜，有人登高一呼，不到1天就募集20輛返鄉投票遊覽車；綠營網軍則全面反撲，發動「We care高雄」，醞釀17日號召萬人挺身捍衛高雄價值。

第一位公開宣布挺韓國瑜的民進黨員潘金英5日召開「北漂媽媽的心聲、幫助我的孩子回家鄉就業」記者會，她批評總統不知家人不能團聚的心聲，不知北漂媽媽看不見孩子的心疼，強調「這是一場高雄人民與民進黨的選舉，不是國民黨與民進黨的選舉」。

潘宣布，旅遊業夏小姐已募集20輛遊覽車供北漂青年返鄉投票，現場爆出熱烈掌聲。夏小姐表示，因為周遭有很多親友兒女是北漂族，也都認同韓國瑜理念，才說出想法，有錢出錢，業者有力出力，不到1天就已有20輛車，將從台北、台中返鄉。

高雄市家長協會理事譚蕙娟說，在台北的女兒哭著說想回高雄，想每天都看見媽媽。另位朱媽媽說，孩子喜歡廣電系而到台北讀書工作，因為高雄沒有電視台，買了部機車給她，可是只要新聞報導有人發生車禍，心就「結歸球」，只能祈禱孩子平安。

單親的許姓媽媽說，北漂女兒已告知10月不回家，省下車錢11月返鄉投票。

綠色網軍為全面反制韓國瑜網路聲量，成立「We care高雄」訴諸溫情文字及影片，搶拉流失的年輕選票，試圖喚醒民眾意志「我高雄人，我驕傲」，為「又老又窮」解咒，更醞釀17日號召萬人挺身捍衛高雄價值。

臉書粉專「We Care高雄」10月28日才成立，不到10天粉絲逼近3.9萬人，暗指韓國瑜「當有人捏造事實批判高雄又老又窮 #wecare，假造數據操弄北漂議題譏諷高雄 #wecare，他們不在乎，但生命在高雄的你我，我們在乎！」

「We Care」團隊預定明天開記者會說明發起原由及目的，逾50人將現身力挺，更埋伏筆11月17日「一起」站出來。

(中國時報)

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