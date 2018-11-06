小野挺其邁 柯綠棄保露玄機！丁守中稱民進黨已放棄台北

2018年11月06日 04:11 中國時報 周毓翔 ／台北報導 郭建伸、／台北報導

柯文哲競選總幹事小野表明力挺民進黨高雄市長候選人陳其邁，外界解讀柯綠合作露玄機，也代表選戰關鍵時刻將操作棄保，而事先並不知情的民進黨台北市長候選人姚文智被告知有此影片後，「愣了一下」。但姚文智認為小野為高雄說了公道話，而且過幾天，前世大運執行長蘇麗瓊也有力挺他的影片。

國民黨台北市長候選人丁守中表示，姚文智前天辯論會全程打韓國瑜，小野昨挺陳其邁，說明「柯文哲跟蔡英文根本就是合謀」，民進黨已經放棄台北，面對掌握中央和地方資源的柯文哲，他現在是孤軍奮戰，「面對兩面夾殺，我們更是會努力。」

姚昨在例行記者會受訪時更直言，中共青睞的人選，在台北市是柯文哲，在高雄是韓國瑜，如果柯、韓都當選，就變成中共拿下的灘頭堡。

豈料，陳其邁陣營在11點多公布小野力挺影片後，外界傳出「柯、綠合作」聲音，與台北柯、綠涇渭分明的型態截然不同。

據透露，姚陣營內部也對柯遞橄欖枝的行為有不同解讀，有的主張市長的層次本來就需要各種合作，不必用柯綠分家框架限制；但也有人認為這就是柯想搶綠營票源的手段，而姚不斷替陳其邁打韓，此舉恐讓北市處於非常尷尬的狀態。

姚文智昨僅說小野的影片就是這幾年高雄的改變，其實高雄正是從謝長廷、陳菊，到現在希望陳其邁可接續改革；小野所提的南方文化與傳播，就是他本人在高雄市府擔任推動的第一棒，後來又去了新聞局，「所以小野講了句公道話」。

(中國時報)