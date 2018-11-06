國防部首次表態 美艦若靠太平島 需符合我利益

2018年11月06日 04:11 中國時報 呂昭隆、林勁傑／台北報導

美方軍艦是否可以靠泊太平島？國防部長嚴德發昨天在立法院答詢表示，這要符合我們利益，「人道救援可以」；至於台美聯合軍演，或是美若租借太平島，嚴德發說，在自由民主核心價值上台美是盟邦，但軍事戰略上，則要考量是否能維持區域和平與穩定，是否符合我們的利益。

人道救援可以 嚴德發審慎

嚴德發昨天到立法院外交及國防委員會，就「國軍軍事教育革新與策進」進行專案報告時，作上述表示。

不少綠營政治人物倡議台美聯合軍演，嚴德發對此一議題則答的相當審慎。他答詢時，並沒有說非常歡迎，或表達國軍有高度的意願，而是以是否符合區域和平，以及我方利益為主。

此外，有關美軍11月將在南海軍演的傳聞，嚴德發再次強調，外界一直說11月會有軍演，但到目前為止，國防部沒有這個訊息，外界不需要複雜化，也不必擔心，國防部對南海情勢都有掌握。

掌握南海情勢 不需複雜化

國民黨籍立委江啟臣質詢表示，南海情勢變化多端，美國積極維護自由航行權，美軍在南海除新加坡、菲律賓、澳洲等盟邦有停泊點外，要是美國認為太平島是美艦可泊靠的地方，不管是什麼理由，我們會同意嗎？嚴德發表示，「若是人道救援，應該可以」，但一定要符合我們的利益。

以後出不出借 會全面考量

江啟臣表示，雖然出借太平島是個假消息，但萬一以後美國真的想租借，我們借不借？嚴德發說，這是假設性問題，必須要符合我2300萬人的利益。他說，在軍事戰略上，要考量是否能維持區域和平與穩定，是否符合我們的利益。

另關於海巡署將於21至23日在太平島環島海域實施實彈演訓，備受藍委關注。立法院內政委員昨邀請海委會、海巡署、國安局、陸委會及中選會等備詢。

國民黨籍召委黃昭順表示，離九合一大選投票已不到20天，當年前總統陳水扁在319槍擊案時啟動國安機制，民進黨選舉「奧步」很多，不允許用這種方式改變選舉結果。因此她建議，是否能延後兩天進行太平島演訓，否則萬一擦槍走火誰負責？

海委會主委黃煌煇答，太平島演訓時間很早就規畫，若延期在規畫上會有變化，也來不及準備。

(中國時報)