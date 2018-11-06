拒讓「東廠」事主講清楚 在怕什麼

2018年11月06日 04:11 中國時報 周毓翔

由立委所組成的「張天欽事件調閱小組」昨開會討論促轉會應提供給調閱小組的資料及調閱地點，國民黨立委提案要求前副主委張天欽等人列席說明，卻遭民進黨團以人數優勢封殺。不禁令人好奇，張天欽是「東廠事件」核心人物，為何不讓他來說明？民進黨在怕什麼？

調閱小組昨天為了能不能調閱Line群組訊息，爭論了一上午，一方主張應該了解決策形成過程，一方認為不能搞成思想檢查，光是討論要提供什麼資料就占了大部分時間，對於是不是能找張天欽等相關人員來說明，卻沒什麼討論，原本以為藍綠可能有共識，因此不多談，未料民進黨卻以多數否決此案，令人吃驚。

事主不找來，是能調查什麼？張天欽等與此事有關的關鍵人物，包括爆料的吳佩蓉等，如今都已經辭職，促轉會以此為由，說無法找他們來，難道「東廠事件」就算了嗎？真正能還原整起事件過程，不就是這群人嗎？調閱小組不是就為了釐清事件真相才成立的，連當事人都找不來，是要調閱什麼？

民進黨一直懷疑國民黨想搞政治操作，但是引發整起事件的，就是張天欽等人，本來就該至委員會說明。或是民進黨擔心張天欽來了又說錯話，適逢選舉，怕影響選情，或是吳佩蓉還有尚未爆料的內容，可能會在調閱小組會議上說出來，打擊綠營選情？

促轉會為了張天欽事件已經喪失公平公正客觀的公信力了，調閱小組的公開透明是還給促轉會清白的好機會，將責任釐清、案件還原，不也是促轉會本來成立的目的嗎？如果連張天欽事件都可以搞黑箱、護航，那要怎麼說服外界民進黨跟促轉會可以做好轉型正義的重責大任？

(中國時報)