選舉賭資97億 警只查扣163萬挨批

2018年11月06日 04:11 中國時報 周毓翔 、 胡欣男 、 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

立法院司法法制委員會昨邀請法務部、警政署報告「九合一選舉前，如何維護優質選風」。警政署估計，現地下賭盤賭資高達97億2957萬，時力立委黃國昌批評，總共97億多，警方竟然只查扣163萬，效率太差。警政署表示，本周將再次發動掃蕩。

九合一選舉進入白熱化階段，為避免賭盤影響選情，並防堵不法賄選資金流竄，警政署在8、9月分別掃蕩地下匯兌與選舉賭盤。其中，2個大型賭博網站的六合彩組頭，疑似開出選舉賭盤，警方溯源查出賭資恐逾97億。

據警方掌握情資，目前賭盤以高雄市長選舉最熱，甚至有「只收單邊贏」的賭盤，因恐有集資催票、影響選情之虞，檢警密切蒐證中。

警方表示，台灣的選舉賭盤主要是由六合彩組頭開出，從電腦伺服器溯源，跟從簽注單估算一樣，都只能推估大概賭資。立委黃國昌在立院質疑，「只查扣163萬，查扣能力會不會太差？」官警無奈地說，97億是查緝時「帳面」投注金額，組頭還沒實際收錢輸贏結算，哪來這麼多現金查扣？刑事局指出，偵九大隊目前再掌握6件大型地下賭盤案件，近日收網；調查局長呂文忠也指出，調查局掌握到的10件選舉地下賭盤情資，已移由警方處理。調查局長呂文忠也指出，目前調查局有掌握到10件選舉地下賭盤的情資。最高檢表示，各地檢警調會將相關的賭盤情資匯報給各地查察小組，情資具體將向相關地檢署報請指揮偵辦，而目前選舉賭盤多依附六合彩賭博，並電腦化下注，因此才鎖定賭博網站下手。

此外，國民黨立委林德福質詢呂文忠，呂之前說正在調查陸資介入選舉，但至今也沒拿出證據，只有放話，調查局有沒有可能在選前一兩天，突然搜索國民黨氣勢正好的韓國瑜、侯友宜或盧秀燕的競選總部，或是突然開記者會像黃俊英走路工事件一樣喊「抓到了」？呂文忠表示，「跟委員保證絕對不會。」

(中國時報)