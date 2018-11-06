菜市場名冠軍 又是家豪、淑芬

2018年11月06日 04:11 中國時報 張理國／台北報導

各世代常見名字

內政部昨公布最新版《全國姓名統計分析》，最常見名字由男性「家豪」與女性「淑芬」蟬聯冠軍。不過，隨著世代不同，取名趨勢也出現了變化，2011年以後，男性以「承恩」、女性以「詠晴」拔得頭籌。

宜花東 麗華、秀英受青睞

內政部表示，前3大常見名字，男性依序為家豪（1萬4208人）、志明（1萬3375人）、俊傑（1萬2587人）。女性為淑芬（3萬1923人）、淑惠（2萬9947人）、美玲（2萬7355人）。其中「家豪」自2012年起，「淑芬」自2010年起，連續奪第一。

內政部表示，男性名字第一名的「家豪」，在新北、台北、桃園市、台中市、南投縣及新竹市都是最多；女生的「淑芬」更受歡迎，包括新北市、台北市、台南市、高雄市、嘉義縣、屏東縣、澎湖縣、基隆市及新竹市都是最多的名字，可謂近半數縣市最常見女性名字就是「淑芬」。

新世代 承恩、詠晴拔頭籌

姓名統計中還有許多有趣現象，內政部長花敬群說，「我們應該都有朋友叫陳冠宇或陳怡君」，依內政部統計，男生排行冠軍的陳冠宇全國共4017人，女生排名冠軍的陳怡君有5925人。若按區域別來看，花敬群說，宜蘭女性的名字排行第一名叫「麗華」，花東的第一名叫做「秀英」，並非西部常見的「淑芬」。

不過，內政部也說，隨著世代的不同，國人取名趨勢也出現變化，各世代取名各有所好，不僅反映出時代背景，更看得出不同世代對子女的期待。以9年級為例，男性以「承恩」拔得頭籌，「宥廷」、「品睿」、「承翰」也是熱門選項。女性名字隨著偶像劇興起，9年級生以「宜蓁」、「欣妤」、「詩涵」成為主流，到了2011年「晴」、「品」、「彤」等也獲家長青睞，「詠晴」、「子晴」分居第一及第二。

另外，部分傑出運動選手、公益人士常取的名字，依內政部統計，「書豪」有2029人、「雅妮」有696人、「寶春」有722人、「樹菊」有40人、「詠然」128人、「淑薇」476人、「資穎」有210人。

(中國時報)