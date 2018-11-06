社頭蕭一半 平溪1／4姓胡

2018年11月06日 04:11 中國時報 張穎齊 、 鐘武達 、 謝瓊雲 ／綜合報導 ／綜合報導

台灣有句俗諺「彰化社頭蕭（肖）一半、鹿港施了了」！鹿港施姓族人來自福建晉江，在最熱鬧的碼頭和城隍宮后經商發展，開枝散葉；社頭鄉蕭姓人口在清朝時期最多曾經達到70％；此外，新北市平溪區更有4分之1人口姓胡，而貢寮區11個里長就有7個姓吳。

社頭蕭姓主要聚落在社頭、新厝、埤斗與龍井村，當地還有芳遠堂、芳山堂與斗山祠等宗祠。鹿港施姓主要分布在昔日碼頭、媽祖廟和城隍爺廟宮后一帶，後人興建的施姓宗祠就在昔日稱為「宮后」順興里街上。

彰化縣社頭鄉戶政事務所主任江吉民證實，「社頭蕭一半」的說法早在清朝就有，日據時期有正式戶口登記，蕭姓還占全鄉人口數50％，國民政府來台後到近20年，蕭姓人口因「冠夫姓」的女性減少與移入外來人口增加而「稀釋」，目前雖僅剩22％左右，不過還是第一大姓。

66歲順興里長郭正興說，施氏最早來自福建潯海，施啟東之子施世榜開鑿八堡圳，後人逐漸形成聚落。

新北市平溪區以胡氏為最大宗，當地胡氏宗親會長胡正吉表示，平溪區4000多人口中，就有1000個姓胡，起因是平溪胡氏於200年前，就從福建安溪遠渡重洋來台，且平溪胡氏與彰化鹿港、溪湖的胡氏都是同宗，近年他邀請到安溪胡氏親戚，到平溪新寮祖厝交流。

貢寮區最大姓吳氏，光11個里就有7個里長姓吳，當地吳姓耆老指出，貢寮吳氏起源於福建省漳州市，始祖叫吳嶽，傳至第14代的吳蒼天，帶領一家27人，乾隆年間在貢寮區澳底登陸，於仁里里尖山腳街過溪仔開拓，其中有部分兒子往宜蘭礁溪鄉四結移墾。

「吳敦義也是這一脈！」吳耆老透露，國民黨主席吳敦義也是吳嶽這一脈，至於「開蘭先賢」吳沙的衣冠塚雖在仁里里，但是否為先祖尚待考證。

(中國時報)