郭、王、楊 擁房產比例最高

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中國時報
／台北報導

內政部昨公布《全國姓名統計分析》，在1832個姓氏中，前百大姓人數為2276萬4536人，占總人口數比率達到96.57％。依據內政部「隱藏版」統計顯示，全國前20大姓氏中，擁有建物所有權比例最高的姓氏前三名是郭姓、王姓、楊姓，最低的則是「邱」姓。

依據統計，大者恆大，在前10大姓氏中更為顯著，前10大姓人數為1244萬2876人，占總人口數52.78％，依序為陳、林、黃、張、李、王、吳、劉、蔡、楊，較2016年增加3萬6433人，其中陳姓增加8435人最多，劉姓增加1408人最少。

以前20大姓氏的老化指數做比較，內政部表示，老化指數是老年人口相對幼年人口比例，今年6月30日全國老化指數為108.78；而全國前20大姓的老化指數，以劉姓最高為113.40，郭姓次之為112.54。

以2016年至2018年比較，鄭姓老化指數由2016年排名第5提高至今年排名第3最為明顯；另觀察90歲以上人口比率以徐姓0.63％最高；100歲以上人口比率以王姓0.02％最高。而前二十大姓幼年人口比率則以洪姓13.50％最高，也就是說洪姓老化指數最低。

值得一提的是，行政院發言人Kolas Yotaka使用原住民姓名，內政部統計也發現，原住民以傳統姓名申報出生登記人數，2011年至2017年由29人逐年攀升為99人，呈緩增趨勢。

此外，村里名稱含有姓氏且人口過半者，共有6個村里，分別為高雄市湖內區的劉家里（劉姓）、雲林縣四湖鄉的林厝村（林姓），高雄市林園區的林家里（林姓），彰化縣福興鄉的頂粘村（粘姓）、雲林縣四湖鄉的林東村（林姓）及屏東縣佳冬鄉的賴家村（賴姓）。

內政部次長花敬群本身是房地產專家，內政部公布姓名統計時，花敬群也透露「隱藏版」的統計，其中在全國前20大姓氏中，擁有建物所有權比例最高的是郭姓，共占27.8％,其次依序是「王」姓及「楊」姓，據內政部未公開資料顯示，推有建物所有權比例最低的是「邱」姓。

(中國時報)

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