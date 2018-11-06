10月PMI 創2年半最慢擴張速度

中經院昨公布10月採購經理人指數(PMI)，創30個月來最慢擴張速度，顯示景氣走緩。圖為高雄中山一路大樓外牆張貼出租廣告。（本報資料照片）

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中國時報
洪凱音／台北報導

10月是多事之秋，台股大跌，結束史上最長萬點行情，普悠瑪事件更重創國旅，影響消費氣氛；中華經濟研究院昨公布10月採購經理人指數(PMI)，下滑至51.8%，創30個月來最慢擴張速度，非製造業經理人指數(NMI)也續跌至49.9%、跌破50%榮枯線，是去年3月以來，首次轉為緊縮。

台廠訂單透明度下滑

中經院代理院長王健全分析，PMI仍在50%以上，顯示景氣仍處擴張階段，但擴張速度放緩，與陸美貿易戰、國際原物料價格走跌以及股市震盪有關，衝擊台廠訂單透明度下滑。

中經院助研究員陳馨蕙分析，第4季雖有百貨業周年慶拉抬，但製造業的觀望保守態度，已影響非製造業對景氣的態度，加上10月股災、普悠瑪事件衝擊以及選舉的干擾因素，都影響民眾消費情緒，10月非製造業難有亮眼表現，是NMI呈現緊縮的主因。

NMI續跌 轉為緊縮

陳馨蕙進一步指出，國內住宿、餐飲業10月處於淡季、消費比較低迷，沒想到又爆出普悠瑪列車翻覆意外，國旅受到衝擊，連帶影響旅遊代訂、運輸、遊樂園等相關業別，相關業者對未來景氣看法，回答持平或緊縮的比例明顯增加。

這波股災不僅反映在NMI指標數據上，商研院昨發表「台灣商業服務業景氣循環同行綜合指數」，預測商業服務業景氣持續波動向下，且延續到明年第1季，預測值不如先前數據，商研院解讀，顯示景氣走勢正遲緩向下。

商研院進一步指出，領先指標6項子指標中，顯現較差的是就業面，服務業貿易收支在 9 月推估轉差，10股市重挫，更是增添新的不利因素，雖然有運輸倉儲與民間資本形成的繼續上升，但力道不足、難以彌補，導致領先指標綜合指數持續下降，商研院表示，期待未來台商回流潮，能發揮大補帖作用。

王健全也認為，若陸美貿易戰能出現轉機，加上台商回流、搶單的正面消息多一些，將有助於景氣走勢趨於和緩。

(中國時報)

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