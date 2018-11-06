威力彩16.5億 一注獨得

2018年11月06日 04:12 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

史上最長連槓、頭獎高達16.5億元的威力彩昨晚開出，獎落花蓮市富強路的「金多寶投注站」，一人獨得今年最高單注獎金，成了最幸運頭獎中獎人；受到高額頭獎的激勵，「金多寶投注站」店員賴小姐表示，昨下班時間人潮幾乎沒停過，雙手忙著打彩券之際眼皮狂跳，接到中獎的通報電話後，才驚覺「原來是財神爺降臨」。

台彩表示，威力彩已經連47槓，不僅打破威力彩連槓紀錄，這期銷售金額也遠高於原本預估的5.6億元，頭獎迅速累積至16.5億元，為今年最高頭獎彩金，而該名幸運兒也將能領取第四屆以來、第3高的彩金。

彩迷沒中大獎也不必灰心，台彩表示，威力彩下期頭獎將機動加碼2億元，延續這股買氣，週四開獎的威力彩頭獎上看2.2億元。

賴小姐表示，買氣比想像中好，不少彩迷選擇包牌，手幾乎沒有停過；在高額頭獎、買氣激增之際，財政部國庫署昨鬆口表示，已研議開放現金儲值的悠遊卡，未來可以買彩券，悠遊卡「嗶」一聲、彩券可帶走的交易方式，預估最快明年初就可上路。

另外，國庫署署長蕭家旗昨出席立法院財政委員會，他贊同行動支付是未來趨勢，現階段先研擬開放，以現金儲值悠遊卡來買彩券，情況會單純許多，因為不涉及信用擴張、過度投注的問題，未來不排除擴充其他支付工具，如普及率高的一卡通等，而悠遊卡有學生卡、信用卡聯名卡，蕭家旗認為，暫時不宜開放。

(中國時報)