朱立倫：加速新北轉型與發展

2018年11月06日 04:12 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

2018智慧城市產業國際論壇5日登場，邀集國內外重量級頂尖企業，分享智慧城市發展趨勢，新北市長朱立倫表示，新北市運用科技轉型，不僅榮獲11項國際大獎，近期《天下雜誌》智慧城市評比更榮登六都第一，盼透過產官學合作，帶給市民創新便利生活。

新北市經發局5日邀請WeGO世界電子化政府組織及IDC國際數據公司，還包括阿里雲、遠傳、日立、臉書及微軟等重量級國際業者參與，為新北企業剖析智慧城市發展趨勢及分享實際案例，吸引逾500人與會，現場座無虛席。

會中新北市衛生局的「新北動健康資訊系統平台」及警察局「全方位3D科技維安網」兩項智慧應用服務，也獲IDC亞太區副總裁林宣宏頒發2018IDC亞太區智慧城市獎。

IDC總經理江芳韻指出，新北市是少數同時獲得「公共安全」及「公共健康與社會服務」兩項獎項的城市，大數據運用是發展智慧城市的核心，除蒐集海量資料，更要將資料轉換決策工具，也是新北市能從亞太148個專案中脫穎而出的關鍵。

現場阿里雲與新北市智慧城市產業聯盟代表簽署合作備忘錄，促進新北企業與國際產業經驗交流與技術合作，加速新北智慧城市建設及發展。

朱立倫說，新北市作為全台灣最智慧的城市，在社會安全、銀髮健康及交通運輸建置綿密智慧網絡，透過大數據的資料蒐集運用，提供市民更加便捷的生活，有效提升政府效能，期盼藉由公私合作的推動，加速新北智慧城市的轉型與發展。

經發局表示，近年市府推動區塊鏈、人工智慧、電子商務、電競及智慧製造等新興科技產業接軌國際趨勢，提供產業創新充沛動能，發展智慧經濟，未來也將全力支持及推動產業轉型。

(中國時報)