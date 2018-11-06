王文淵領軍工總訪北京 今會汪洋

2018年11月06日 04:12 中國時報 呂佳蓉／北京報導

大陸對台二把手、全國政協主席汪洋今日下午將在大陸全國政協禮堂會見全國工業總理事長王文淵。這是王文淵首次以工總理事長身分率團訪問大陸，正值上海舉行進口博覽會，王文淵等一行將從兩岸經貿與產業合作，當面向汪洋提出建言。

王文淵及工總理監事一行5日至7日訪問北京，大陸對此訪問團相當重視，除安排和汪洋會見，國台辦主任劉結一也陪同出席。有關人士指出，汪洋出面，大陸要展現出照顧台商的心意與政策都不變，民間的兩岸經貿交流與合作，不受政治影響。與此同時，工總在今年度白皮書提到在兩岸經貿合作上以「民間主導」的建言，也讓外界好奇，未來工總如何帶動與大陸產業交流。

雖然九合一選舉投票在即，但工總北京訪問行程只談論經濟議題，討論台商關切議題，包含台商所遭遇困難、現階段面臨瓶頸，以及未來兩岸可在「經貿、產業」合作的互惠互利議題上，完全不論及政治。至於在台灣選舉前，汪洋是否對台釋出重大訊息或發表重要談話，則引發關注。

此外，日前在湖南長沙舉行的台企聯座談會上，對大陸嚴厲環保規章、五險一金等，顯示大陸在經濟轉型之際，台灣也面臨許多經營問題，加上爆發中美貿易爭端，工總基於服務會員廠商與基於慣例立場，有必要藉此次訪問，針對台商關心議題，向國台辦等有關單位提出建言與對話。

(中國時報)