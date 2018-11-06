Yahoo奇摩5告狂 雙11開紅盤

2018年11月06日 04:12 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

Yahoo奇摩！雙11購物節三大平台聯手出擊

Yahoo奇摩雙11購物節開跑，購物中心、超級商城、拍賣三大平台聯手合作，暖慶起跑首（5）日業績就「開紅盤」，今年要挑戰雙倍成長目標；Yahoo奇摩表示，不少折扣下殺5折，高單價的精品、3C、美妝、健康食品賣翻天，加上氣溫下降，不僅羊毛被、保暖衣熱賣，秋冬外套銷量更成長2倍以上，購物買氣搶先拉抬。

訂金百倍奉還 網友瘋預購

雙11暖慶業績強強滾，Yahoo奇摩分析，受惠於主打「不留後路5告狂」，天天「狂撒紅包、狂發優惠、狂殺折扣、狂A好康、狂賺刷卡金」等5大超狂優惠活動，不僅累計送出數千萬元紅包，首創的「訂金膨脹」最高百倍奉還，更激起網友預購熱潮。

Yahoo奇摩今年雙11購物節，還有多項領先電商業界的創舉，最特別的是推出運用VR，創造360環景等創新科技購物體驗，讓消費者體驗新科技購物樂趣。

360情境購物 狂歡夜搶好康

Yahoo TV於8日晚舉辦「1111狂歡夜、百萬獎金Let’s Go！」直播晚會，運用Oath集團資源，結合動態捕捉技術、AR虛擬公仔並配合360環景技術，突破國內電商直播晚會規格，請重量級主持人及虛擬網紅，與消費者互動送好康。

雙11直播晚會即將熱鬧上場，Yahoo奇摩購物事業群業務總經理蔡伯璟透露，晚會優惠大放送，除送出百萬購物金外，也設計多種有趣、創新的機智問答，預計吸引數百萬次網友參與觀看。

裸鑽1元起標 3小時送到家

Yahoo奇摩拍賣事業群業務總經理林燕表示，Yahoo奇摩拍賣在雙11期間要讓大家鑽不完，最引人矚目的是推出1克拉裸鑽、1元起標活動，下單登記還能抽Tiffany美鑽項鍊，並設有5折專區與熱銷商品11元起瘋搶。

每年雙11送貨快遞員忙不完，林燕表示，今年與台北市機車快遞都會送密切合作，挑戰最快3小時到貨的免運服務，讓消費者用最優惠的價格，以最快速度收到網購戰利品。

(中國時報)