18萬慢性病患 重複用藥將自費

2018年11月06日 04:11 中國時報 陳志祥 ／台北報導 ／台北報導

為了民眾用藥安全、減少老人家拿著大塑膠袋裝藥的特殊景象，健保署將從明年1月起實施「門診特定藥品重複用藥費用管理方案」，屆時約有18萬多名慢性病人受到影響、其中60歲以上占有65％，未來病患重複用藥要自己付費。

60類藥品將納管

健保署將要加強管理重複用藥，明年施行「門診特定藥品重複用藥費用管理方案」，由現有12大類擴大至60大類，健保署科長張如薰表示，範圍涵蓋健保7成門診藥品，最高前3類為腫瘤製劑用藥（約14％）、降血壓藥（約9％）、降血脂藥（約8％）。

104年9月起健保署分階段執行重複用藥管理政策，第1階段為降血壓、降血脂、降血糖、抗思覺失調、抗憂鬱症等用藥；第2階段納管抗血栓、心臟疾病、抗癲癇、前列腺肥大、痛風治療與緩瀉劑。使得用藥日數重疊率降至13至22％。

不過，健保署發現多數老人家用藥習性需要改善，以今年第1季統計，60大類藥品重複用藥病人約18萬餘人、重複藥費約7千萬點。其中71歲以上最多約有39％、61至70歲約占26％居次、51至60歲約有17％，這些長者加總已達82％、將近15萬人。

因此明年1月起健保署鎖定各級西醫醫療院所開立60大類藥品，張如薰指出，當病人跨院或同院就醫卻出現重複開給同成分同劑型的藥品，符合認定的重複用藥，將會核扣該筆藥費，病人也要自費領取。

估計年省2.8億元

健保署祭出擴大適用範圍，除了降低重複用藥費用前5名的抗病毒、降血糖、降血壓、降血脂與抗血栓藥之外。同時也要有效管理重複用藥人數前5名的降血壓（4萬5千餘人）、安眠鎮靜（約3萬餘人）、抗血栓、降血脂與降血糖藥等病患的用藥習慣。

推估這項政策可以年省2億8000萬元，健保署呼籲醫師看診時，應要檢視病人的過去病史與完整用藥資訊，做好專業把關，避免民眾潛在服藥過量造成副作用、過多剩藥丟棄的浪費問題。

(中國時報)