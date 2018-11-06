普悠瑪ATP出包 日車允諾「立即改善」

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中國時報
／台北報導

台鐵普悠瑪列車翻覆事件後，列車製造商日本車輛製造株式會社坦承，列車自動防護系統ATP遠端監控設計有疏失，台鐵昨已收到日車立即改正的回覆函，第一組列車預計在1到2天內測試完畢。但火聯會祕書長吳長智表示，ATP與日車沒有關係，台鐵只是「沒理由找理由」避重就輕。

台大風險社會與政策研究中心昨也召開論壇，學者一致認為「應找出原因而非歸咎責任」，直說「台鐵非得公司化、漲價，但選舉讓政治家不敢面對現實」。

台鐵局表示，日車將立即進行接線作業，同時將其提出的回覆信函送交行政院調查小組。政院「1021鐵路事故行政調查小組」召集人吳澤成說，他當然要求「馬上進行」，政院「1021鐵路事故行政調查小組」已排定本周開會討論ATP（列車自動防護系統）遠端監控設計疏失問題。

台鐵預計在花蓮、樹林兩機務段同步進行靜態與動態測試，確定沒有問題後，就可陸續將其他編組都接線使用。第一組列車測試預計在1到2天內可完成。

台鐵工會理事長張文正表示，僅有日車有權拆解列車重要零組件進行檢查，所以有責任檢視列車設計是否符合國內軌道、主風泵為何頻故障等；他也質疑為何太魯閣在過彎時不需減速，普悠瑪卻要，那何不直接買自強號？

火聯會祕書長吳長智表示，ATP與日車沒有關係，ATP裝在任何列車上都一樣，直批台鐵是「沒理由找理由的避重就輕」。

(中國時報)

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