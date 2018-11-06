期貨成交量 今年上看3億口

期交所董事長許虞哲(右四)代表捐贈自動心肺復甦機予七縣消防局，由新竹縣消防局科長沈宥霖（左一）、南投縣消防局科長黃俊翰（左二）、嘉義縣消防局科長蔡文祥（左三）、苗栗縣消防局科長李明樹(左四）、屏東縣消防局科長邱百裕（右三）、宜蘭縣消防局科長吳文禎（右二）及花蓮縣消防局科長林武正（右一）等七縣消防局代表受贈。（期交所提供）

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中國時報
梁仕昌／台北報導

臺灣期貨交易所日前於高雄地區舉辦年度「期貨商負責人座談會」，會議由期交所董事長許虞哲親自主持。期交所日前於台北地區圓滿舉辦第4屆期貨鑽石獎暨期貨商負責人座談會，再度邀請南部地區之期貨商及證券商經營期貨交易輔助業務之總公司負責人及分公司經理人，共同為促進臺灣期貨市場發展研商發展策略。

期交所表示，近年來期交所積極推動新商品及新制度，臺灣期貨市場穩健成長，全市場成交量可望於今年度達到3億口之新高水準。在新種商品推出部分，期交所於今年7月上市之布蘭特原油期貨，無論是日均交易量或未平倉量已達一定水準，未來可望穩步成長；市場制度興革部分，近期期交所將推出多項交易新制，包含將動態價格穩定措施適用契約擴及至國內股價指數期貨商品、選擇權商品掛牌序列調整及電子期貨納入夜盤交易等措施，皆期望使國內期貨市場無論在交易商品及制度更貼近交易人之需求。

未來期交所仍將持續關注市場發展，並配合主管機關之金融發展行動方案政策，使期貨市場發展更為健全。

期交所同時把握證券期貨業界菁英齊聚一堂的機會，辦理簡單隆重的「自動心肺復甦機」捐贈儀式，捐贈緊急救護設備予花蓮縣等7個偏鄉縣消防局。期交所希望藉此拋磚引玉，讓更多善心企業及人士發揮愛心，共同協助縣市政府消防單位提升救助效能，守護民眾生命安全。此外，會議中邀請高雄地區「星星王子打擊樂團」進行表演，該樂團為全臺唯一的自閉症樂團，團員們在家長與老師鍥而不捨的長期訓練下，共同演奏出悅耳動聽的樂章，讓與會者感受到滿滿的正向力量。

期交所未來將持續辦理食(實)物銀行、補助偏鄉學校教育、課輔、閱讀及足球、排球等教育及體育活動，期望透過關懷弱勢族群，讓社會更加溫暖和諧。

(中國時報)

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