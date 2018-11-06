銀行函證數位化 臺企試營運

2018年11月06日 04:11 中國時報 郭隆富／台北報導

數位金融時代來臨，臺灣企銀創新服務將金融函證服務結合科技創新，會計師、企業員工、銀行行員填寫表單寄掛號信，只要登入「金融區塊鏈函證」系統即可申請辦理。

臺灣企銀透過「金融區塊鏈函證」系統運用區塊鏈分散式帳簿、不可否認、及不易竄改偽造之技術特性，將銀行函證作業數位化，可確保資料來源正確性與交易紀錄不可修改，且因交易軌跡完整記錄於區塊鏈上，相關單位可隨時掌握執行狀況，也解決了郵寄詢證函遺失問題。

「金融區塊鏈函證」系統臺灣企銀未來將採取API介接的方式，以強化整體作業流程之自動化，提供便捷、便利金融服務。

此外，推出行動銀行快速登入服務，設定步驟，就可綁定行動裝置，不論是iOS或Android系統手機，都可利用手機的生物特徵辨識(指紋或人臉辨識)功能快速登入行動銀行，對於沒有生物特徵辨識功能的手機，也提供圖形密碼登入功能。

推展開辦「台灣Pay QR Code共通支付」服務，整合「QR Code」規格，不受手機廠牌、作業系統限制，透過行動銀行APP與交易安控機制，以手機綁定金融卡帳戶利用手機QR Code掃碼，持行動裝置就能隨時隨地購物、繳費、轉帳。未來提供客戶台灣Pay QR Code掃碼交易更多支付工具選擇，不只限用金融卡，將新增綁定信用卡功能，享受信用卡先消費後付款的特性，體驗全方位QR Code支付功能。

另外也規劃支援「手機感應式」行動支付服務，將手機錢包綁定信用卡、金融卡就能利用手機感應支付每一筆購物交易，便利又安全的消費交易。

(中國時報)