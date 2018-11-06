習妙喻陸經濟如大海 掀不翻

2018年11月06日 04:11 中國時報 藍孝威 、呂佳蓉／北京上海報導 、呂佳蓉／北京上海報導

首屆「中國國際進口博覽會」昨在上海開幕，吸引130多個國家和地區的3000多家企業前來參展。（美聯社）

習近平演講金句摘錄

首屆「中國國際進口博覽會」（進博會）昨日登場。大陸國家主席習近平表示，經濟全球化是不可逆轉的歷史大勢，大陸開放的大門只會越開越大。習更是當場強調，大陸經濟長期「穩中向好」態勢未改變，完全可以抱持樂觀態度，並以「大海」妙喻直言，大陸經濟是一片大海，並非小池塘，狂風驟雨掀翻不了大海。

進博會昨日上午在上海登場，習近平發表主旨演講；逾35分鐘演講中，向外界展現大陸擴大開放的決心，更藉進博會平台向外界喊話，要全球對大陸經濟發展有信心。

持樂觀態度 提四個始終

習近平指出，當前世界經濟遭遇保護主義、單邊主義抬頭等波折，多邊主義和自由貿易體制受到衝擊，風險挑戰加劇，當前需要各方認清大勢，堅定開放合作信心，「經濟全球化是不可逆轉的歷史大勢，其發展是不依人的意志為轉移的」。

習近平還以「四個始終」展現大陸擴大開放決心。他表明，大陸將堅定不移奉行互利共贏開放戰略；大陸始終是全球共同開放的重要推動者。「中國開放的大門不會關閉，只會越開越大」。

「對中國經濟發展前景，大家完全可以抱著樂觀態度」，談及大陸經濟前景，習近平更當場向各國代表信心喊話。他強調，大陸經濟運行總體平穩，長期穩中向好的總體勢頭沒有改變，具有保持經濟長期健康穩定發展的諸多有利條件。

奉行互利戰略 穩中向好

習近平進一步稱，大陸是世界第二大經濟體，大陸經濟是一片大海，而不是一個小池塘。大海有風平浪靜之時，也有風狂雨驟之時。沒有風狂雨驟，那就不是大海了。「狂風驟雨可以掀翻小池塘，但不能掀翻大海。」

習近平也不忘暗批美國。他稱，各國削減壁壘，國際經貿就能打通血脈，反之則會「氣滯血瘀」；各國應努力改進營商環境，不能總是指責他人，像手電筒那樣只照他人、不照自己，呼籲各國「要合作不要對抗，要共贏不要獨占」。

(中國時報)