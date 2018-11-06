新聞透視－力挺經濟全球化 陸扮急先鋒

2018年11月06日 04:11 中國時報 楊家鑫 ／新聞分析 ／新聞分析

在陸美貿易戰火熾熱、川普政府高舉單邊主義大旗之際，習近平昨日在進博會疾呼「經濟全球化是不可逆轉的歷史大勢，必將浩蕩前行，不依人的意志為轉移」，除向全世界表達大陸開放決心，更展現出肩負起捍衛經濟全球化、反貿易保護主義的急先鋒角色。

一邊是美國總統川普揮舞著單邊主義大刀，連斬多項多邊協議，掀起陸美貿易戰，並讓經濟全球化遭遇波折。另一邊則是，大陸推動「一帶一路」，展現支持多邊貿易體制的立場。

習近平昨疾呼，經濟全球化是不可逆轉的歷史大勢，其發展是不依人意志為轉移，更暗批美國以鄰為壑、孤立封閉，讓國際經貿「氣滯血瘀」，讓世界經濟難以健康發展。

大陸正旗幟鮮明地反對保護主義、單邊主義，希望以主動擴大開放、互利共贏。以抗衡美國的肆意妄為，避免被其各個擊破。

大陸主動擴大進口並非只為應對陸美貿易摩擦。大陸快速崛起至今，經濟已面臨發展瓶頸，主動擴大進口能引入國外先進技術，讓外部競爭啟動內部經濟活力，加快科技創新、促進產業升級。

同時促進消費升級，倒逼大陸企業更加重視品質；還可緩解國內資源緊缺瓶頸和優化產業結構，擴大進口已成為滿足大陸經濟發展必然要求。

換言之，大陸高舉捍衛經濟全球化旗幟並非單純為對抗美國單邊主義，更重要的是，這對大陸突破經濟發展瓶頸至關重要，唯有更開放的世界經濟，大陸才有機會與美國並駕齊驅。

(中國時報)