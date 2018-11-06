民主黨在州級選舉可能全面逆襲！美兩黨廝殺 今投票見分曉

美國期中選舉部分地區已提前開放投票，在加州洛杉磯郊區的湖景坪市，選民4日前往一處投票所投票。（法新社）

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中國時報
特派記者 ／紐約現場報導

決定美國未來政治版圖的期中選舉將在今天（6日）投票。究竟是2年前由川普領軍刮起的旋風會持續，還是民主黨反攻的號角會吹響，將正式揭開底牌。這場被視為川普期中考和2020總統大選前哨戰的選舉，不單美國，全世界都在關注。選舉前的最新民調顯示，50％的美國選民傾向支持民主黨候選人，43％的選民支持共和黨候選人，但民主黨在眾議院選舉的優勢，已從上月領先的11個百分點下降到7個百分點。

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超級戰區 賓州德州割喉

川普在過去5天內到美國8州參加11場競選造勢活動，幾乎都是參議員競爭最激烈的地區。他在選前宣布取消出生公民權和宣布派出軍隊到邊界嚴防非法移民進入，就是要將共和黨支持者鐵票催出來。美國賓州和德州已經成為超級戰區，決定民主黨是否能奪回眾院多數席位。

共和黨目前掌握參、眾兩院多數，分別是參議院51對49席，以及眾議院236對193席，這次將改選參院1/3和眾院全部席次。選前民調顯示，共和黨將繼續維持參院多數，但眾議院則可能被民主黨扳回。如果共和黨失去在眾議院的多數，意味著川普可能提前成為跛腳鴨總統，通俄門的調查將深化，彈劾川普將被民主黨提上日程。

值得注意的是，民主黨在州級選舉有可能全面逆襲，取得勝利。美國目前50個州有近2/3是由共和黨主政，這使得共和黨在選區重劃上佔優勢。選前分析預測，民主黨有機會贏回10個州長席位。在州長總數上超越共和黨。州立法選舉超過6600個席位由兩黨角逐，州議會多數黨將主導各州的教育，健保，稅收立法和政策的走向。

戰況緊繃 投票率衝高

當然這次選舉最大的看點還是川普效應，不但反應了川普執政兩年的成績單，同時也是2020總統大選的前哨戰。美國多家媒體的分析都認為，選舉結果反映選民對川普的好感度。另外選舉可能反映川普主政下兩黨極端化效應，以及紅藍營在美國政局中的消長。

根據來自48州的數字，迄今已有超過3000萬人完成投票，超越2014年的期中選舉。選舉投票率可能高達罕見的50％。選舉最終結果預料最快將在約台北時間7日下午1點出爐。

(中國時報)

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