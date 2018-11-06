決勝關鍵 拿下賓州 眾院主導權可望到手

2018年11月06日 04:11 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

美國期中選舉今天投票。由於經濟表現佳，加上移民與邊境安全的恐嚇牌發酵，原先普遍被認為能重奪聯邦眾議院多數黨地位的民主黨，已漸和共和黨拉近差距，選情愈來愈緊繃，難以預測勝負。專家表示，被視為超級戰區的賓州，可能決定哪個黨會取得眾院主導權。

賓州選民對經濟成績與移民威脅，感受不若美陸貿易衝突來得顯著。賓州亦屬於鐵鏽帶，境內160萬人口的就業仰賴生產天然氣、鋼材及農業等，但其天然氣原本可輸往大陸，現在陸方卻從中東地區或俄羅斯增購天然氣。今年稍早川普政府對進口太陽能設備課徵關稅，也令賓州感受到痛苦。

美國全國商會指出，整體來看，關稅措施可能讓賓州損失高達17億美元。誰能贏回賓州勞工階層選票，誰就能打贏賓州關鍵的一役。

統計網站FiveThirtyEight美東時間4日的預測，民主黨拿下眾議院的機率高達84.7％。多數民調也都預估民主黨有機會搶回眾議院多數黨地位。

但民主黨絲毫不敢大意，就怕2016年跌破眼鏡的憾事重演，尤其是賓州。路透報導，由於賓州選區大改，加上川普在賓州支持率持續低迷，民主黨很可能在賓州18席眾議員席次中奪下至少9席。

維吉尼亞大學政治研究中心分析師康迪克（Kyle Kondik）說，若民主黨在賓州拿下9席，很可能代表民主黨在眾院將贏得比他們所須增加的23席還多的席位。

(中國時報)