鐵鏽帶各州 這回恐不挺川普

2018美國期中選舉

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中國時報
／綜合報導

美國期中選舉6日登場，川普總統今年向大陸產品加徵關稅，引爆貿易大戰，是影響選情的一大變數。貿易戰打擊到美國部分州的經濟，例如靠工業維生的「鐵鏽帶」多個州、賓州和西維吉尼亞等能源州，以及農業州愛荷華，皆首當其衝，這次選民都有可能離棄川普及共和黨。

儘管一般認為，醫療健保和非法移民問題對這次投票的影響更大，但陸美貿易戰打得如火如荼，令許多共和黨籍國會議員陷入守勢，相對地，民主黨欲奪回聯邦眾議院控制權，則增添了助力。

2年前，川普承諾重振中西部及五大湖區「鐵鏽帶」的經濟，深獲藍領階級支持，從而助川普實現了總統夢。不過川普與大陸進行關稅戰，反而讓鐵鏽帶的企業生產成本增加，打擊到工業。民調顯示，在鐵鏽帶各州中，相信加徵關稅會造成損失的選民，比相信關稅有益的要來得多。

據《今日美國報》預測，在鐵鏽帶，雖然共和黨在聯邦眾議員選舉中有較多穩健支持他們的州，但在聯邦參議員選舉部分，印第安納州是搖擺州，其他州全是民主黨票倉，而在州長選舉方面，俄亥俄州及威斯康辛州是搖擺州，其餘均傾向支持民主黨。

近日《富比世》雜誌一篇分析也指出，美陸貿易戰正傷害2016年總統大選時川普拿下的各州選情，包括能源州票倉，例如賓州和西維吉尼亞，兩州皆位於富含天然氣的馬塞勒斯頁岩區（Marcellus Shale）。

在農業州愛荷華，2年前川普輕鬆拿下這個州，但大陸對美國大豆加徵報復性關稅，讓盛產大豆的愛荷華州首當其衝，預料貿易戰開打後該州一年內損失10至20億美元。調查也顯示，約2/3愛荷華州選民認為關稅傷害經濟，特別是獨立選民高達7成反對徵收關稅，這令民主黨候選人在該州擁有較大優勢。

愛荷華州共和黨籍聯邦眾議員布盧姆（Rod Blum）便對自己的選情頗為憂心，表示只希望州內的農民保持耐性，並相信貿易戰結束後，川普與大陸及歐盟簽署的貿易協議將令美國人受惠。

(中國時報)

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