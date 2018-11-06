龐克議員歐洛克 音量撼全美

本屆美國期中選舉，共和黨鐵票倉德州，現任聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）原本看似可以「躺著選」，如今卻與民主黨競爭對手歐洛克（Beto O'Rourke）陷入苦戰。（路透）

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中國時報
／綜合報導

本屆美國期中選舉，共和黨鐵票倉德州，現任聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）原本看似可以「躺著選」，如今卻與民主黨競爭對手歐洛克陷入苦戰。曾任龐克樂手的歐洛克充滿強大感染力與群眾魅力，被視為「歐巴馬接班人」。

現年46歲的歐洛克在90年代初曾擔任龐克樂團貝斯手，偶爾玩玩滑板，2005年踏入政壇，2013年當選聯邦眾議員。本次選舉期間，他大力宣揚全民健保、司法改革與加強槍枝管理等主張，還在1支影片中力挺放國歌時單膝下跪、抗議種族歧視的非裔美式足球明星柯柏尼克（Colin Kaepernick），「我想不到比平靜地起立或單膝下跪爭取權利更符合美國精神的做法，不論何時、何地」。

隨著影片在網上瘋傳，歐洛克的全國知名度也迅速攀升。他的競選團隊宣布，至10月底止，他們已打破參議院競選募款紀錄，募得7044萬美元（約台幣21.5億），遠超過保守派大將克魯茲的2967萬美元（約台幣9億元）。

雖然從民調看來，歐洛克要成為德州1988年來的首位民主黨參議員，機會仍不太大，但他已廣受全美民眾重視，不少人還看好他角逐2020年總統大選。總統川普上月20日則在推特批評：「與克魯茲相比，歐洛克根本是輕量級，他與偉大德州人民的價值與期待相距甚遠，永遠不允許他把德州變成委內瑞拉。」

(中國時報)

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