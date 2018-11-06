選後北京可能在貿易上步步為營

2018年11月06日 04:11 中國時報 孫昌國 ／華盛頓報導 特派記者／華盛頓報導

美國期中選舉結果即將揭曉，選舉結果是選民對川普內政外交的一次總體檢。川普在選舉最後關頭打出的兩張王牌，都和美國對外政策息息相關。

大陸旅美學者馮勝平指出，他認為北京在貿易上極可能做出重大讓步，但大陸在台灣問題上會要求美國做出重大讓步，解決台灣問題的時間點可能就在習近平和川普任內。

曾經和目前中共政治局常委王滬寧同窗、在美國提出「黨主立憲」受到關注的大陸旅美學者馮勝平指出，根據他從美國方面的了解，川普未正式就職前與蔡英文總統進行的英川通話，並不完全是由台灣動員原共和黨總統參選人、重量級參議員杜爾遊說的結果，川普總統和其核心幕僚的思維才是真正重要的因素，否則陸美最高層近40年形成的政治默契不會那麼被輕易打破。

雙方會通話，以及川普接下來就這個議題的發言，早就預示了川普有心要向北京顯示台灣這個要害籌碼，逼迫北京做出重大讓步。

無獨有偶的是，美國資深中國問題專家，哥倫比亞大學教授黎安友也在最近發表了類似的分析。黎安友認為，美國國會最近通過的一系列友台法案，並不完全是單純的善意，他甚至向蔡總統提出警告，「必須小心被川普利用」。

馮勝平則進一步指出，大陸改革開放40年來，在經濟上獲得了長足的進步，大陸在貿易問題上確實虧欠美國，因此他認為北京領導層願意在貿易上做出重大讓步。但他同樣認為，華盛頓在台灣問題上虧欠大陸。美國出爾反爾，運用各種手段打破了雙方建交後在台灣議題上建立的政治默契，因此大陸會堅決要求美國讓步，習近平在這個問題上絕對沒有退讓的餘地。

馮勝平因此認為，川普開啟了英川通話，也正式開啟了陸美在台灣議題上的最終角力。川普及其團隊雖然友台，但至今對保衛台灣並沒有做出任何實質上的承諾。在習近平領導下，中國崛起和川普要讓美國繼續偉大的各種因素激盪下，解決台灣問題的時間，很可能就在他們兩人的任期內。

(中國時報)