APG評鑑登場 兆豐有備而來

2018年11月06日 04:11 中國時報 陳志賢 、 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

亞太防制洗錢組織（APG）對台灣第3輪相互評鑑，昨正式登場，由亞太防制洗錢組織祕書處及美國、南韓等國代表9人評鑑團來台評鑑。行政院長賴清德強調，此次評鑑不是終點、而是起點，未來將持續精進防制洗錢作為，盼使台灣能在國際防制洗錢中扮演關鍵角色。

賴清德表示，台灣建立透明金流秩序，落實法遵文化，在兆豐遭美裁罰案後全力改正不足的地方，希望努力沒有白費。

鎖定毒品貪汙防洗錢

法務部長蔡清祥也指出，法務部在這段期間努力做好相關法律的修正及制定，洗錢防制法及資恐防制法已三讀通過修正，另也配合公司透明治理的理念，協助推動公司法修正、配合修正刑法擴大沒收、制定國際司法互助法及財團法人法。

他表示，在執法方面，將著重針對毒品販運、貪汙、詐欺、組織犯罪、地下匯兌等不法行為，未來還要加強修法與執法，特別是必須提防國際恐怖組織利用台灣募集資金或以台灣成為籌畫恐怖攻擊的中繼站，因此對金流追查不能鬆懈。

金管會主委顧立雄則表示，銀行投入數倍甚至數十倍資源準備，包括建制資料庫、風險警示系統，以及人力查核等，有信心讓評鑑團成員「印象深刻」。他指出，本次目標是在明年會員大會上，被列為一般追蹤名單。

兆豐金模擬評鑑不錯

由於兆豐銀2016年遭美國裁罰，12日將受評，昨先參與國家風險評估報告「打頭陣」，顧立雄表示，正因兆豐有遭裁罰的經驗，因此「投注了最多的資源在這一塊上面」，他相信兆豐所做的相關努力和資源投入都非常高，應該可以讓評鑑團成員「有深刻的感受」。兆豐金控暨兆豐銀行董事長張兆順則透露，模擬評鑑已做過數次，主管機關「評價還不錯」。

評鑑團代表向農致詞時說，他曾進行過17次相互評鑑，台灣是他所看過最有組織的一次，評鑑員將盡力適切反映台灣的努力，為洗錢防制提出一些作法。

據了解，將單獨受評鑑的業者，以7日的中信銀、上海商銀和銀行公會為首批，12日是兆豐銀、永豐銀、台北富邦銀，13日為玉山銀、渣打銀和輸出入銀行，14日則是第一銀行、農業金庫。

(中國時報)