籌不出2000萬 慶富老董回籠

2018年11月06日 04:11 中國時報 曹明正／高雄報導

日前被高雄地院裁定3200萬交保的慶富造船董事長陳慶男，檢方提出抗告，高雄高分院昨裁定撤銷，高雄地院隨即開庭，法官裁示將保證金提高為5200萬元，否則延長羈押2個月，才獲釋5天的陳慶男晚間9時覓保2000萬元無著，重回看守所。檢方不排除再抗告。

高雄高分院指出，78歲陳慶男所涉詐貸金額高達63億餘元，且檢方對他併科罰金10億，原審僅以他現在的資產、經濟負擔，以3200萬元加上偵查時交保的800萬元共4000萬元酌定交保金額，顯與犯罪所得及併科罰金數額相差懸殊。

雄院開庭時，檢方認為陳慶男還有2個女兒在國外，加上他從事漁業的背景，仍有可能獲得接應、逃亡海外，要求如欲釋放，應至少提出如檢方起訴時併科罰金的10億元為保釋金，陳慶男當庭變臉傻眼，不敢置信。

他表示，已打電話給親友，但沒人能夠再幫忙籌錢，他願意將3200萬元的保釋金再增加800萬元，但也不見得能夠籌得出來，除了本來向派出所報到的早、晚各1次，願意中午再增加1次，並讓法院隨時掌握他的手機、車牌。

法院評議後表示，陳慶男最長僅能羈押9個月，至明年3月6日期滿，因此重新裁定保證金為5200萬元，加上偵查時交保的800萬元，總計為6000萬元，同時附加5個條件，否則從11月7日起延長羈押2個月。

法官5個條件是陳慶男每日上午5時至8時、晚間7時至10時需向住處前鎮警分局復興所各報到1次，晚間10時至翌日凌晨6時在限制住居處所就寢，且手機24小時開機，另陳報平時所用車牌，離開高雄都要讓法院知道。

(中國時報)