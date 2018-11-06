通緝犯趙嘉寶 爆現身綠營餐會

2018年11月06日 04:11 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市政府前專門委員趙嘉寶，2014年因貪汙被判刑11年定讞卻未到案執行，隔年6月，遭高雄地檢署發布通緝迄今3年多，近日他遭爆料在日前與綠營人士聚餐。雄檢昨表示，趙的通緝時效至2052年1月17日，已指揮警方全力抓人。

趙嘉寶出身書香世家，父親是瑞祥高中校長趙連出，從政之路一路追隨陳菊，陳菊擔任高巿府社會局長時他就是機要祕書，陳菊當上勞委會主委及高雄巿長，他也受到倚重，是花媽子弟兵中最被看好的明日之星。

趙嘉寶曾任陳菊機要祕書，被視為菊系人馬。他被控在擔任高巿府新聞處機要祕書及2009高雄世運組織委員會基金會副執行長期間，向世運的廣告行銷得標廠商索賄180萬元，2014年判決定讞，合併應執行11年。

據了解，當年世運「國際行銷」與「國內廣告」2標案金額近億元，2009年1月由台灣電通公司得標，趙雖不是2標案承辦人，但開會時他都會列席，廠商認為他對標案結果具舉足輕重，私下以「key man」（關鍵人物）稱呼。

2009年6月，台灣電通因國際行銷案還有約5300餘萬元未核驗撥款，趙嘉寶以新聞處舉辦「夏日高雄」活動，需有廠商贊助活動費用等藉口，向台灣電通黃姓承辦人索賄，事後收受現金180萬元，並因此被鎖定查獲。

2014年8月，趙嘉寶涉犯2件瀆職、1件貪汙及1件違反商業會計法，合併被判應執行11年，由於未到案，雄檢隔年6月發布通緝。這次他因在高雄巿區被拍到與綠營人士聚餐，加上平時就有上臉書習慣，因此檢方下令抓人。

檢方透露，趙嘉寶判刑定讞後，即依法通知、傳喚、拘提，但他以遷戶口方式，一下子遷到嘉義、一下子又遷回高雄，藉由公文往返拖延執行，後來對他發布通緝，現已指揮警方務必將人查緝到案。

(中國時報)