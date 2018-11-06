向調查官探情資 台商10萬交保

2018年11月06日 04:11 中國時報 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

九合一選舉已進入白熱化階段，但國內「諜影重重」，調查局積極布線逮「共諜」，薛姓台商疑欲向新北市調查官刺探公務機密未遂，昨遭檢調約談、搜索，據了解，薛男否認是「共諜」，但國安站懷疑薛男受大陸方面指示來台刺探祕密，訊後依違反國家安全法移送台北地檢署，檢方諭令10萬元交保，並限制出境、出海。

調查局日前曾查獲在澳門經營的洪姓台商，涉嫌受大陸指示、多次餽贈現金、禮品或招待旅遊等方式，欲意圖收買調查局官員，新北地檢署今年6月依違反國安法起訴洪男。

1名新北市調查處調查官，日前向調查局國家安全維護工作站舉發1名薛姓台商，指薛向他刺探調查局及其他人士的個人資料，甚至包括調查局情資、公務機密，國安站隨即立案蒐證。

據了解，薛姓台商在今年上半年返台後，2次邀約認識的調查官後，在吃飯席間閒聊之際，請求調查官提供特定人士個資、情資，並稱「大家都是朋友，有東西的話就通知一下」，藉此刺探情資、公務機密。

該調查官查覺有異，通報國安站追查，北檢專案檢察官白勝文昨指揮國安站，兵分2路搜索薛男2處處所，查扣一批資料，並約談薛男和1證人到案，訊後先將證人請回。

調查局認為，薛男涉犯國安法2之1條「人民不得為外國或大陸地區行政、軍事、黨務或其他公務機構或其設立、指定機構或委託之民間團體刺探、蒐集、交付或傳遞關於公務上應秘密之文書、圖畫、消息或物品」，依法可處5年以下徒刑，未遂犯亦有罰責，但可減輕其刑。

(中國時報)